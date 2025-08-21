Lo sợ drone Nga, lính Ukraine 'gây nhiễu mọi thứ'

Binh sĩ Ukraine tiết lộ drone của mình thường bị đồng đội gây nhiễu, do có quá nhiều thiết bị của hai bên cùng xuất hiện trên bầu trời.

Dimko Zhluktenko, quân nhân Ukraine chuyên vận hành thiết bị bay không người lái (drone), ngày 19/8 nói rằng đơn vị của anh gần đây trở thành nạn nhân của tình trạng "quân ta đánh quân mình", khi drone của họ bị chính các tổ hợp gây nhiễu của đồng đội vô hiệu hóa.

Zhluktenko tiết lộ đây là điều thường xảy ra với máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, do nhiều chiếc sử dụng chung tần số với thiết bị của Nga. Một ví dụ là UAV trinh sát Shark trong biên chế quân đội Ukraine và phi cơ do hãng Zala của Nga sản xuất.

"Khi lực lượng tác chiến điện tử của chúng tôi tìm cách gây nhiễu những chiếc Zala, loạt máy bay Shark cũng bị vạ lây", quân nhân này cho hay.

Thành viên Lữ đoàn 15 Ukraine chuẩn bị triển khai UAV Shark tại tỉnh Kharkov hồi năm 2023. Ảnh: Reuters

Theo Zhluktenko, trên bầu trời hiện có nhiều UAV và drone đến nỗi các binh sĩ Ukraine vừa phải cố gắng hiệp đồng với nhau khi điều khiển thiết bị, vừa phải tìm cách tránh gây nhiễu tín hiệu của drone đồng đội.

Chỉ riêng đoạn dài gần 2 km ở tiền tuyến, có thể xuất hiện hơn 60 drone các loại trên bầu trời. Ở khu vực dài khoảng 5 km mà Zhluktenko phụ trách, luôn có 3 UAV trinh sát Nga hoạt động vào mọi thời điểm. Trên bầu trời cũng còn rất nhiều vật thể khác, khiến quân nhân Ukraine rất khó phân biệt địch - ta.

Zhluktenko từng kể rằng phân biệt drone khó đến nỗi các binh sĩ đôi khi trở nên hoảng loạn và tìm cách gây nhiễu mọi thứ trên bầu trời. "Họ nhấn nút để gây nhiễu mọi thứ trên mọi tần số vì quá sợ hãi", anh nói.

Một phi công drone thừa nhận sự hỗn loạn này khiến các đơn vị Ukraine có lúc sẽ nhắm bắn tất cả những gì họ thấy. "Nếu đó thực sự là khí tài đối phương, lực lượng phòng thủ chỉ có rất ít thời gian để hành động trước khi drone thả khối nổ hoặc lao xuống theo kiểu tự sát", người này cho hay.

Drone hiện được sử dụng tại chiến trường Ukraine với tần suất lớn hơn bất kỳ xung đột nào khác trong lịch sử. Chúng được dùng để theo dõi, xác định vị trí đối phương và tung đòn tấn công tự sát, có thể phá hủy những khí tài trị giá hàng triệu USD.

Thành viên Lữ đoàn 57 Ukraine điều khiển drone tại tỉnh Kharkov hôm 12/8. Ảnh: AP

Tác chiến điện tử là một trong những giải pháp để đối phó loại khí tài này. Lượng drone xuất hiện trên bầu trời cùng lúc là rất nhiều, song chúng thường chỉ hoạt động trên một số tần số nhất định. Điều đó đã gây ra không ít sự cố, trong đó có hiện tượng gây nhiễu cả thiết bị đồng đội.

Phi công drone hai bên đôi khi cũng chặn thu được hình ảnh do drone đối phương truyền về, giúp nắm được thông tin tình báo về những khu vực ở bên kia chiến tuyến.

Phạm Giang (Theo Business Insider)