Lo ngại 'đổ dầu vào lửa' khiến đài Mỹ cắt sóng Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel muốn lên sóng đáp trả tranh cãi về vụ ám sát Charlie Kirk, nhưng đài chủ quản lo ngại tình hình chỉ tệ hơn nên quyết định cắt sóng chương trình của ông.

Danh hài Jimmy Kimmel, nhà sáng lập kiêm MC chương trình Jimmy Kimmel Live! của đài truyền hình ABC ngày 15-16/9 đưa ra các bình luận gây tranh cãi liên quan vụ nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị ám sát. Kirk, đồng minh của Tổng thống Donald Trump, bị bắn khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley, bang Utah ngày 10/9.

Kimmel cho rằng nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump "đang lợi dụng sự việc để ghi điểm chính trị". MC phát video phóng viên hỏi Tổng thống Trump cảm thấy thế nào hai ngày sau cái chết của Kirk. Ông Trump trả lời "vẫn ổn" rồi chuyển sang chủ đề xây phòng tiệc tại Nhà Trắng.

"Đây không phải cách người lớn đau buồn khi một người bạn bị sát hại, mà là một cậu bé 4 tuổi than khóc vì mất con cá vàng", Kimmel chỉ trích Tổng thống Trump.

Phe bảo thủ lập tức phản ứng dữ dội. Brendan Carr, chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), cơ quan quản lý các đài phát thanh truyền hình ở Mỹ, chiều 17/9 cảnh báo thu hồi giấy phép của ABC và công ty mẹ Disney. Đây cũng là lúc giám đốc điều hành Disney Robert Iger và đội ngũ ABC biết họ đã vướng rắc rối lớn.

"Với một nhà đài, không có gì đáng sợ bằng việc bị FCC dọa phạt, hoặc tệ hơn là rút giấy phép", một nhà sản xuất truyền hình kỳ cựu nói với CNN.

Jimmy Kimmel tại Beverly Hills, California ngày 2/5. Ảnh: AFP

Jimmy Kimmel Live! là chương trình trò chuyện đêm khuya của Mỹ phát sóng trong tuần trên kênh ABC từ năm 2003. Chương trình được biết đến với các cuộc phỏng vấn người nổi tiếng, các tiểu phẩm hài và có nhiều đoạn trích được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau cảnh báo của ông Carr, áp lực với ABC và Disney gia tăng đáng kể. Các đơn vị quảng cáo, đối tác bày tỏ lo ngại. Nexstar, đơn vị vận hành 28 đài địa phương liên kết với ABC, thông báo "đình chỉ vô thời hạn" Jimmy Kimmel Live! ngay đêm 17/9 vì các phát biểu của Kimmel "mang tính công kích và nhạy cảm".

Sinclair, vận hành 38 đài địa phương của ABC, hành động tương tự. Công ty kêu gọi Kimmel xin lỗi gia đình Kirk và "có khoản quyên góp cá nhân ý nghĩa" cho Turning Point USA, tổ chức chính trị do Kirk sáng lập. Sinclair thêm rằng 38 đài của họ sẽ phát nội dung tri ân Kirk trong khung giờ vốn dành cho Kimmel.

Mỹ có khoảng 230 đài tiếp sóng ABC trên cả nước. Việc 66 đài từ chối tiếp sóng đồng nghĩa Jimmy Kimmel Live! bị hạn chế đáng kể phạm vi tiếp cận, giáng đòn vào nguồn tài chính của ABC.

Các đài địa phương trước đây đôi khi cũng phàn nàn về một số chương trình của ABC và thậm chí từ chối tiếp sóng chúng. Điểm khác biệt là lần này có quá nhiều đài cùng gây áp lực, Robert Thompson, giám đốc sáng lập Trung tâm Bleier về Truyền hình và Văn hóa Đại chúng, Đại học Syracuse, New York, nói với AP.

Trong khi đó, Kimmel lại có ý tưởng lên sóng bằng một màn hài độc thoại vào đêm 17/9, đáp trả các bình luận từ chủ tịch FCC, lập luận rằng các phát ngôn của ông đã bị một số thành viên MAGA có ý bóp méo. Một nguồn thạo tin nói ngôn từ Kimmel định sử dụng trong chương trình này "rất gay gắt".

Khi Kimmel chuẩn bị ghi hình cho chương trình để phát sóng, Dana Walden, đồng chủ tịch của Disney Entertainment, đã gặp MC này để trao đổi, đề nghị "giảm tông". Deadline dẫn nguồn thạo tin nói Kimmel nêu rõ ông sẽ không xin lỗi và muốn nhắm đến những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất.

Sau cuộc gặp, bà Walden, ông Iger và các lãnh đạo cấp cao ABC cho rằng cách làm của Kimmel sẽ chỉ "đổ thêm dầu vào lửa", các nguồn tin kể lại. Nếu để Kimmel tiếp tục "làm căng", Disney có thể phải đối mặt những quyết định khó khăn hơn nhiều, trong khi công ty muốn có thể "sớm đưa chương trình trở lại".

Họ còn lo cho an toàn cho nhân viên đài, khi những người tham gia sản xuất Jimmy Kimmel Live! đã nhận được thư đe dọa. Bà Walden và ông Iger sau đó quyết định đình chỉ chương trình và thông báo cho Kimmel.

Một nguồn tin nói Kimmel luôn được thoải mái nêu quan điểm cá nhân về Tổng thống Trump trong chương trình của ông, nhưng với nguy cơ bị FCC rút giấy phép, Disney buộc phải ra quyết định vì hoạt động công ty.

Disney và Nexstar đều đang có một số thương vụ cần được FCC chấp thuận trong thời gian tới. Disney đang xin cơ quan này duyệt thương vụ mua đài NFL Network từ ESPN, còn Nexstar muốn hoàn tất thỏa thuận mua công ty truyền thông đối thủ Tegna với giá 6,2 tỷ USD.

Sau khi ABC cắt sóng Jimmy Kimmel Live!, ông Carr viết trên X rằng "các đài địa phương có nghĩa vụ phục vụ lợi ích công chúng", hoan nghênh Nexstar và Sinclair "đã làm điều đúng đắn".

Người dân tập trung bên ngoài nơi ghi hình chương trình Jimmy Kimmel Live! ở Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 18/9. Ảnh: AFP

Quyết định ngừng phát sóng chương trình Jimmy Kimmel Live! nhận được cả những lời hoan nghênh lẫn lên án.

Phe chỉ trích cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang can thiệp đến tự do ngôn luận. Các nghị sĩ Dân chủ ngày 18/9 đã trình dự luật nhằm tăng cường bảo vệ quyền tự do ngôn luận trước các hành động của chính quyền. Lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi sa thải ông Carr.

Trong khi đó, Tổng thống Trump và phe bảo thủ hoan nghênh động thái. Ông chủ Nhà Trắng tối 17/9 đăng bài lên mạng xã hội ca ngợi ABC "vì đã dũng cảm làm việc cần phải làm", cho rằng Kimmel "không có năng lực". Tại cuộc họp báo ngày 18/9 ở Anh, Tổng thống Trump cho rằng ABC lẽ ra phải sa thải Kimmel từ lâu.

"Bạn có gọi đó là tự do ngôn luận hay không thì tùy, nhưng thực tế ông ta bị sa thải là vì thiếu tài năng", ông chủ Nhà Trắng nói.

Như Tâm (Theo WSJ, AP, CNN)