Lo mắc sốt xuất huyết vào mùa mưa, nhiều gia đình đi tiêm sớm

Chứng kiến người quen mắc sốt xuất huyết nặng, nhiều người chủ động tiêm vaccine từ đầu tháng 3 để giảm nguy cơ bệnh trước mùa mưa.

Chị Thu, 28 tuổi, ở Bình Thạnh, được chồng đưa đi tiêm sau khi một người bạn của anh mắc sốt xuất huyết nặng, phải điều trị hồi sức tích cực.

Theo chị Thu, người này ban đầu chỉ sốt, nghĩ là bệnh thông thường nên tự mua thuốc hạ sốt uống. Đến khi tình trạng kiệt quệ, gia đình mới đưa đi cấp cứu. Vào viện, bệnh nhân phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc, thở máy, có lúc nguy kịch tính mạng.

Sau lần đó, chồng chị Thu tìm hiểu về bệnh và lo ngại nguy cơ biến chứng nên thúc vợ đi tiêm. "Anh vừa rủ vừa ép tôi đi tiêm vì biết tôi sợ đau", chị kể.

Chị Tâm tiêm ngừa vaccine sốt xuất huyết vào đầu tháng 3. Ảnh: Hoàng Dương

Tại điểm tiêm, chị Tâm, 50 tuổi, ở Tân Sơn Nhất, cũng đến tiêm vaccine sốt xuất huyết sau khi chứng kiến gia đình đồng nghiệp cùng nhập viện. Chị cho biết nếu mình mắc bệnh, việc chăm sóc gia đình và công việc đều có thể bị xáo trộn, nên quyết định chủ động phòng ngừa.

Vợ chồng chị Huỳnh, quê Vĩnh Long, cũng tranh thủ ngày nghỉ đưa con gái 5 tuổi đến VNVC Tân Thuận để tiêm sau Tết. Chị cho biết từng định cho con tiêm trước kỳ nghỉ, nhưng bận rộn cuối năm nên lỡ lịch. Khi trở lại thành phố đúng dịp có mưa, chị nhớ ra con chưa tiêm nên đặt hẹn và đưa con đi ngay.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mác Toàn, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây từ người sang người qua muỗi vằn cái, chủ yếu là muỗi Aedes aegypti. Bệnh có thể gây sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt, đau cơ khớp, phát ban, chảy máu cam, chảy máu chân răng.

Một số trường hợp bệnh nhẹ, có thể tự khỏi, nhưng cũng có nhiều ca diễn tiến nặng ở giai đoạn hạ sốt, hết sốt, dẫn đến xuất huyết nặng, sốc, tổn thương đa tạng, viêm màng não, tử vong.

Tại Việt Nam, sốt xuất huyết lưu hành quanh năm nhưng thường gia tăng vào mùa mưa do thời tiết nóng ẩm, nước đọng trong vật chứa, chai lọ, hốc cây hay mái nhà tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và phát tán mầm bệnh

Năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 181.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, khiến ít nhất 47 người tử vong. Riêng TP HCM ghi nhận gần 70.000 ca mắc, tăng gần 206% so với cùng kỳ năm 2024, số ca tử vong lên tới 28, chiếm gần 60% tổng số ca tử vong trên toàn quốc.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết phải thở máy, lọc máu, chạy ECMO, chi phí có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Hiện nay, Việt Nam đã có vaccine Qdenga của hãng Takeda (Nhật Bản), giúp phòng cả 4 type huyết thanh virus gây bệnh gồm Den-1, Den-2, Den-3 và Den-4, tiêm cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Lịch tiêm gồm hai mũi, cách nhau ba tháng. Một người có nguy cơ mắc bệnh nhiều lần với các type virus khác nhau, nguy cơ lần sau nặng hơn lần trước. Vì vậy, người đã từng mắc bệnh vẫn nên tiêm ngừa.

Vaccine có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mắc và tái mắc bệnh hơn 80%, ngăn nguy cơ nhập viện hơn 90% do sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, người dân vẫn cần thực hiện tốt các khâu phòng ngừa, diệt bọ gậy, đặc biệt trong mùa mưa, bằng cách đậy kín dụng cụ chứa nước sạch, úp các xô chậu không sử dụng; dọn dẹp, phát quang bụi rậm quanh nhà. Trong nhà, mọi người cũng cần vệ sinh thông thoáng, sáng sủa, thường xuyên thay nước bình hoa, chậu cây; ngủ trong màn, kể cả ban ngày.

Thế Anh