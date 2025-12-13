Lo lắng vì bị hụt thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên VssID

Chị Thùy Linh đã tìm nhiều cách "kéo" lại thời gian đóng bảo hiểm xã hội bị "hụt" trên VssID, từ gọi tổng đài đến nhờ nhân sự nhưng vẫn thiếu hơn 10 năm.

Chị Thùy Linh, nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy, đã tham gia Bảo hiểm xã hội được 10 năm 7 tháng, nhưng ứng dụng VssID chỉ hiển thị 6 tháng, tức thiếu hơn 10 năm. Chị Linh cho biết đã nhiều lần gọi tổng đài, nhờ nhân sự công ty cũ khôi phục dữ liệu, thậm chí gửi yêu cầu cập nhật qua ứng dụng VNeID nhưng quá trình này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Sự thiếu hụt này không chỉ xuất hiện trên ứng dụng. Trên sổ giấy, thời gian đóng của chị Linh cũng bị xác nhận thiếu, từ 9 năm 10 tháng (tới 9/2024) xuống còn 6 năm 6 tháng (tới 6/2025). Chị khẳng định công ty cũ đóng BHXH đầy đủ và bày tỏ lo ngại: "Thời gian đóng bị thiếu cả trên ứng dụng lẫn sổ giấy, nếu nghỉ việc sẽ thiệt thòi quyền lợi trợ cấp thất nghiệp".

Tình trạng tương tự xảy ra với chị Phương Loan, nhân viên truyền thông ở Đống Đa. Đi làm từ năm 1998, với tổng thời gian đóng là 27 năm, nhưng VssID của chị chỉ hiển thị từ năm 2009, thiếu 11 năm. Chị Loan phải đối chiếu với sổ giấy và nhờ nhân sự công ty kiểm tra lại.

"Tôi làm việc ở một cơ quan nên tra cứu không quá phức tạp, nếu chuyển nhiều đơn vị khác nhau sẽ phải qua nhiều bước vì ứng dụng không hiển thị thiếu ở tháng, năm nào", chị Loan chia sẻ.

Chị Linh đóng BHXH 10 năm 7 tháng nhưng VssID chỉ hiển thị 6 tháng. Ảnh: Hồng Chiêu

VssID, ứng dụng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát triển để theo dõi quá trình đóng bảo hiểm, hiện nhận đánh giá 1,9/5 sao trên App Store,với nhiều bình luận phàn nàn về thủ tục rườm rà và lỗi thiếu thời gian đóng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lỗi VssID hiển thị thiếu thời gian đóng khá phổ biến, xuất phát từ bốn nguyên nhân chính. Đầu tiên là dữ liệu từ đơn vị sử dụng lao động chưa được cập nhật đầy đủ lên hệ thống. Tiếp theo là doanh nghiệp chậm đóng hoặc báo tăng, giảm lao động không đúng thời điểm. Ba là hệ thống của ngành đang trong quá trình đồng bộ dữ liệu. Nguyên nhân thứ tư là thông tin cá nhân của người lao động bị sai lệch khiến hệ thống không ghép đúng quá trình tham gia.

Cơ quan này lưu ý người lao động nên xử lý sớm khi phát hiện dữ liệu không trùng khớp, tránh ảnh hưởng đến các chế độ sau này.

Để khắc phục, người lao động có thể thực hiện theo các cách: Phản ánh qua bộ phận nhân sự để công ty bổ sung hồ sơ và gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận; Trực tiếp đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang quản lý hồ sơ để kiểm tra và yêu cầu cập nhật; Gửi phản ánh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng cách chọn mục "Phản ánh, kiến nghị", mô tả rõ thời gian thiếu và mã số BHXH.

Người lao động cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ như ảnh chụp màn hình quá trình tham gia BHXH trên VssID (đặc biệt là các mốc thời gian bị thiếu), căn cước, mã số BHXH và giấy tờ chứng minh quá trình làm việc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định toàn bộ quá trình tham gia đã được số hóa, đồng bộ và lưu tại Cơ sở dữ liệu của ngành, đồng thời cam kết đẩy mạnh giải pháp để cập nhật đầy đủ dữ liệu cho người lao động sớm nhất.

Hồng Chiêu