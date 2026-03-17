Lo lắng khi mua đất nền xây kín 100 m2 không chừa lối thoát hiểm

Tôi định mua một lô đất để dành cho con, nhưng băn khoăn vì 'phía trước không khoảng lùi, phía sau không lối thoát hiểm'.

Sắp tới gần nhà tôi, vùng ven có bán khu đất nền với những thửa đất rộng từ 80 m2 tới hơn 100 m2, khoảng hơn 100 thửa. Tôi muốn mua một thửa để đó sau này cho con.

Điều tôi thắc mắc là khu đất này hai thửa tiếp giáp liền kề ranh giới phía sau đất không có khoảng đất trống (lối ra phía sau phòng hỏa hoạn). Khi xây dựng cũng không cần phải có khoảng lùi công trình. Trong khi khu đất đã được duyệt quy hoạch 1/500.

Như vậy có đúng với quy định nhà đất hiện nay hay không? Tôi đã đi vài nước và thấy họ xây nhà phố, nhà liền kề phía sau đất có chừa lối đi thoát hiểm rộng từ 2m - 3m, phía trước có chừa khoảng lùi công trình.

Vì thế tôi rất băn khoăn khi khu đất phân nền bán để dân xây nhà phố mà được xây hết đất, thì phía sau đất bị bít kín không có lối thoát hiểm, như thế thật sự không "ok". Mọi người có cùng suy nghĩ với tôi không?

Loan