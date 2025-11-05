Lo khó tuyển giáo viên khi Tiếng Anh thành môn bắt buộc từ lớp 1

Lương tháng của giáo viên trẻ chừng 6 triệu đồng, trong khi đi dạy IELTS có thể nhận hơn nhiều, cô Minh băn khoăn làm sao tuyển thêm người khi Tiếng Anh là môn bắt buộc từ lớp 1.

Nghe tin Tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1, cô Nguyễn Thị Bình Minh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thăng Long, Hà Nội, hồ hởi cho rằng đây là cơ hội để nâng cao nền tảng ngoại ngữ cho học sinh.

"Các con đang như tờ giấy trắng nên tiếp thu sẽ rất nhanh", cô nói.

Nhưng cô Minh cũng lo lắng làm sao tuyển đủ giáo viên để thực hiện việc này. Theo cô, muốn học sinh phát âm chuẩn, nói đúng ngữ điệu, thì người thầy phải có chuyên môn, được đào tạo bài bản. Trong khi đó, thu nhập nghề giáo hiện nay không hấp dẫn với các bạn trẻ giỏi Tiếng Anh.

Trường Tiểu học Bình Minh từng có những giáo viên lương 5 triệu đồng một tháng trong giai đoạn hợp đồng. Sau khoảng hai năm, hầu hết xin thôi việc, kể cả đã vào biên chế.

"Các bạn nói lương không đáp ứng được cuộc sống. Giáo viên Tiếng Anh có nhiều lựa chọn công việc, như dạy IELTS cũng có thể kiếm 2 triệu đồng một buổi rồi", cô Minh chia sẻ.

Cô Hà, hiệu trưởng một tiểu học ở Hà Nội, đồng tình. Cô cho hay hiện trường có 2 giáo viên Tiếng Anh phụ trách 40 lớp khối 3, 4, 5. Tuần nào, hai cô cũng "chạy hết công suất", dạy vượt định mức 23 tiết. Khi bắt buộc dạy Tiếng Anh cho cả lớp 1 và 2 (tổng 16 lớp), giả sử thời lượng 2 tiết mỗi tuần, trường cần thêm 5-6 giáo viên.

"Học sinh được học Tiếng Anh từ lớp 1 thì quá tốt, nhưng với nhân lực hiện tại, điều này là quá khó với chúng tôi", cô Hà nói.

Học sinh trường Tiểu học Phan Văn Trị, TP HCM, trong giờ học Tiếng Anh tự chọn, ngày 30/10. Ảnh: Lệ Nguyễn

PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, Điều phối viên chính, ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nhìn nhận đội ngũ giáo viên là "bài toán" khó khi Tiếng Anh trở thành môn bắt buộc từ lớp 1.

Để Tiếng Anh được dùng rộng rãi ở tất cả 50.000 trường học với khoảng 30 triệu học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo ước tính còn thiếu 12.000 giáo viên tiếng Anh ở cấp mầm non, 10.000 giáo viên tiểu học, đồng thời cần bồi dưỡng ít nhất 200.000 thầy cô có khả năng dạy bằng tiếng Anh vào năm 2030.

Trong khi, đây là một trong những môn khó tuyển người dạy nhất. Như ở TP HCM trước sáp nhập, có thời điểm thiếu đến 1.129 thầy cô dạy tiếng Anh ở tiểu học, nhưng chỉ tuyển được 75% nhu cầu.

Theo ông Hùng, các trường sư phạm cần gấp rút đào tạo, tăng số lượng tuyển sinh viên sư phạm Tiếng Anh. Còn thầy Huy, hiệu trưởng một trường tiểu học ở TP HCM, đề xuất chọn sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh rồi đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đảm bảo số lượng giáo viên đứng lớp trong thời gian đầu.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, gợi ý ngành giáo dục thuê người bản xứ để dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2.

Những "giáo viên" này sẽ được tập huấn về văn hóa Việt Nam, kỹ năng sư phạm cần thiết. Nếu không đủ giáo viên, ông Nam gợi ý có thể tổ chức lớp học trực tuyến, tức một thầy dạy từ xa cho nhiều trường. Mỗi lớp vẫn cần một người điều phối để tăng tương tác với học trò, bởi trẻ 5-7 tuổi cần có giáo viên trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, giáo viên có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ soạn bài, hướng dẫn trẻ phát âm chuẩn những từ khó.

Ở góc độ chính sách, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giáo viên sẽ có thêm hệ số lương đặc thù, ở cấp tiểu học là 1,15, giúp lương hàng tháng tăng khoảng 1-2 triệu đồng so với hiện nay. Ngoài ra, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị yêu cầu nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên tiểu học lên 70% - 100%, gấp 2-3 lần mức hưởng hiện tại.

Theo các nhà giáo, chính sách mới về lương, phụ cấp được kỳ vọng sẽ giúp ngành giáo dục giữ chân đội ngũ, thu hút tuyển dụng để nâng cao chất lượng dạy và học.

Về nội dung, thời lượng dạy Tiếng Anh lớp 1, 2, PGS.TS Hùng gợi ý dùng chương trình Tiếng Anh tự chọn ở lớp 1, 2 đã được triển khai ở các đô thị lớn trong thời gian qua. Trong hai năm đầu, học sinh chủ yếu làm quen, thực hành giao tiếp tiếng Anh qua các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức với sự hỗ trợ của công nghệ. Thời lượng nên giới hạn 2 tiết mỗi tuần.

Thầy Huy đồng tình. Theo thầy, thiết kế chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ lớp 1, 2 rất khó. Ở giai đoạn này, nếu dạy nhận biết mặt chữ thì có khả năng gây "nhiễu" ngôn ngữ, khi mà tiếng mẹ đẻ của các con chưa vững. Thực tế triển khai ở TP HCM thời gian qua, học sinh hai khối lớp này chỉ học tiếng Anh qua vận động, vui chơi, hát múa, kể chuyện.

"Chương trình dạy những gì, phương pháp ra sao cần chuẩn hóa. Thời lượng giảng dạy cũng cần thống nhất, quá ít thì như cưỡi ngựa xem hoa, quá nhiều thì không ổn", thầy Huy nêu.

Lệ Nguyễn - Thanh Hằng