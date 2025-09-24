HLV Slot mắng Ekitike 'ngu ngốc'

AnhHLV Arne Slot tức giận khi tiền đạo Hugo Ekitike cởi áo ăn mừng và nhận thẻ vàng thứ hai trong trận Liverpool thắng Southampton 2-1 ở vòng ba Cup Liên đoàn.

"Đó là chiếc thẻ hoàn toàn vô duyên và ngu ngốc", Slot tức giận nói sau trận đấu trên sân Anfield ngày 23/9. "Tấm thẻ vàng đầu tiên cũng đã là không cần thiết rồi. Là tiền đạo, tôi hiểu cảm giác ức chế khi bị kèm chặt, nhưng cầu thủ phải kiểm soát được cảm xúc. Nếu không, ít nhất cũng đừng để mất kiểm soát theo cách dẫn tới thẻ phạt".

Hugo Ekitike cởi áo ăn mừng rồi nhận thẻ đỏ trong trận Liverpool thắng Southampton 2-1 ở vòng ba Cup Liên đoàn trên sân Anfield, Merseyside, Anh ngày 23/9/2025. Ảnh: Bleacher

Ekitike được tung thay Alexander Isak sau giờ nghỉ, và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 85 với cú đệm bóng vào lưới trống. Tiền đạo người Pháp cởi áo rồi giơ cao hướng về khán đài, tái hiện màn mừng kinh điển của Lionel Messi trong trận Barca thắng Real Madrid ở La Liga năm 2017.

Trước đó, Ekitike đã bị phạt vì lỗi phản ứng. Vì thế, anh bị truất quyền thi đấu và sẽ vắng mặt trận tiếp theo gặp Crystal Palace ở vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 27/9. Khi tiền đạo 23 tuổi rời sân, Slot tỏ ra lạnh lùng, không bắt chuyện.

Slot cho rằng pha lập công không quan trọng đến mức Ekitike phải ăn mừng cuồng nhiệt như vậy. "Nếu cậu ấy ghi bàn ở chung kết Champions League phút 87, vượt qua ba người rồi tung cú sút không thể cản phá, tôi có thể thông cảm phần nào", nhà cầm quân người Hà Lan bày tỏ. "Nhưng đây mới là vòng ba Cup Liên đoàn, bàn thắng quan trọng thật, nhưng ăn mừng như vậy thì không khôn ngoan chút nào".

Cũng theo Slot, Ekitike nên quay sang chia vui cùng Federico Chiesa - người làm hết công việc khó, khi phá bẫy việt vị, đỡ bóng dài gọn gàng rồi chuyền ngang dọn cỗ. "Tôi có lẽ hơi cổ điển, tôi 47 tuổi rồi. Tôi chưa từng chơi ở đẳng cấp này nhưng cũng từng ghi vài bàn", ông nói. "Nếu tôi ghi một bàn như thế, tôi sẽ quay lại và nói với Chiesa rằng 'bàn thắng này là nhờ cậu, không phải nhờ tôi'. Điều quan trọng là phải kiểm soát cảm xúc".

HLV Arne Slot (áo đen) chỉ đạo khi Hugo Ekitike rời sân. Ảnh: Reuters

Đội phó Andy Robertson cũng bày tỏ sự thất vọng với người đồng đội. "Thật ngớ ngẩn", hậu vệ Scotland nói với Sky Sports. "Ghi bàn tất nhiên rất cảm xúc, nhưng cậu ấy quên mất đã nhận thẻ vàng. Hai tấm thẻ thật ngớ ngẩn. Ekitike sẽ phải rút ra bài học và tôi tin cậu ấy sẽ không tái phạm".

Bình luận viên Tim Sherwood của Sky Sports thì gay gắt hơn: "Bạn có tin nổi không? Cậu ấy nhận thẻ đỏ thứ hai chỉ vì vậy? Nếu là Slot, tôi sẽ phát điên mất. Cậu ấy biết rõ luật, nhưng lại để áp lực từ Isak và sự kỳ vọng xung quanh ảnh hưởng. Ekitike đã ghi bàn thứ năm mùa này, ai cũng biết cậu ấy là mối đe dọa đáng sợ. Không cần phải phô trương như vậy. Người hâm mộ Liverpool hiểu và đánh giá cao cậu ấy. Giờ thì cậu ấy tự khiến mình và đội bóng thiệt thòi".

Trên Instagram Stoty, Ekitike đã đăng tải thông điệp xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ. Anh nói bản thân rất phấn khích khi giúp đội tiếp tục thắng trên sân nhà, trong lần đầu tiên được thi đấu Cup Liên đoàn. "Nhưng cảm xúc đã lấn át lý trí. Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Cảm ơn các CĐV luôn ủng hộ chúng tôi và cảm ơn các đồng đội đã đảm toàn chiến thắng", cầu thủ sinh năm 2002 viết.

Ngoài chiếc thẻ đỏ của Ekitike, Liverpool còn tổn thất lực lượng khi tân binh 18 tuổi Giovanni Leoni dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng ở cuối hiệp hai. Slot cho biết tình hình chưa rõ ràng và đội ngũ y tế cần thêm thời gian để đánh giá mức độ nghiêm trọng.

Hồng Duy (theo ESPN)