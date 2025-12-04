Liverpool may mắn thoát thua tại Anfield

AnhTiền đạo Mohamed Salah dự bị trận thứ hai liên tiếp, chỉ vào sân đầu hiệp hai khi Liverpool chật vật hòa đội khách Sunderland 1-1 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh.

HLV Arne Slot chỉ thay một vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng West Ham 2-0 cuối tuần qua, khi Milos Kerkez đá chính thay Andy Robertson. Salah lần thứ hai liên tiếp dự bị và chỉ vào sân đầu hiệp hai thay Cody Gakpo.

Nhưng điều này không đồng nghĩa với công thức chiến thắng. Dù được thi đấu tại Anfield, Liverpool không thể làm chủ cuộc chơi, mà thậm chí bị Sunderland kéo vào thế trận hỗn loạn với những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Chemsdine Talbi (trái) ăn mừng cùng Granit Xhaka trong trận Sunderland hòa Liverpool 1-1 trên sân Anfield, Merseyside, Anh ngày 3/12/2025. Ảnh: Shutterstock

Hai tân binh đắt kỷ lục Ngoại hạng Anh, Alexander Isak và Florian Wirtz cố gắng tạo đột biến với những pha dứt điểm, nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Sunderland. Phút 32, Dominik Szoboszlai chuyền lỗi ở phần sân nhà, tạo điều kiện để Trai Hume băng lên dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm. Alisson vất vả sửa sai cho đồng đội bằng cú đẩy bóng dội xà.

Nhưng thủ thành người Brazil bất lực với sai lầm tương tự ở phút 67. Virgil van Dijk chuyền hỏng ở sân nhà, để Le Fee cướp lấy bóng và chuyền cho Chemsdine Talbi. Cầu thủ này dẫn hai nhịp rồi dứt điểm từ khoảng cách 25 mét. Bóng chạm người chính Van Dijk đổi hướng về góc xa, khiến Alisson bay hết cỡ cũng không thể cản phá.

Trong bối cảnh khó khăn, Liverpool phải nhờ may mắn để tìm bàn gỡ. Phút 81, Curtis Jones cắt bóng rồi chuyền cho Florian Wirtz. Tiền vệ trị giá 170 triệu USD xộc vào vòng cấm rồi dứt điểm chân trái chạm người Nordi Mukiele đổi hướng vào lưới.

Florian Wirtz dứt điểm chạm chân Nordi Mukiele đổi hướng vào lưới. Ảnh: EPA

Tưởng như Wirtz đã ghi bàn đầu tiên trong màu áo Liverpool. Nhưng ban tổ chức Ngoại hạng Anh tính đây là pha phản lưới của Mukiele.

Kết quả hòa 1-1 hợp lý với diễn biến trên sân, khi mỗi đội còn một tình huống dứt điểm trúng khung gỗ. Phút 44, Joe Gomez tạt bóng để Alexis Mac Allister bật cao đánh đầu dội cột. Phút 62, Omar Alderete lỡ cơ hội ghi bàn tương tự cho Sunderland, với cú đánh đầu tìm đúng cột dọc.

Wilson Isidor vượt qua Alisson rồi dứt điểm, nhưng bị Federico Chiesa cản trước vạch vôi. Ảnh: Shutterstock

Nhưng Sunderland có lý do để tiếc nuối. Họ tưởng như đã ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù thứ tư. Thủ môn Robin Roefs phất bóng dài để Wilson Isidor thoát xuống, vượt qua cả Alisson rồi sút vào khung thành trống. Nhưng cầu thủ vào thay người Federico Chiesa nỗ lực đeo bám và chạy về kịp thời giải nguy trước vạch vôi.

Hồng Duy