Liverpool lại thắng ở cuối trận

AnhPha đánh đầu ở phút bù thứ hai của Virgil Van Dijk giúp Liverpool hạ Atletico 3-2 ở trận ra quân Champions League 2025-2026.

Chiến thắng lẽ ra dễ dàng hơn nếu Liverpool không để tuột lợi dẫn hai bàn. Sau khi ghi liền hai bàn trong sáu phút đầu nhờ công Andy Robertson và Mohamed Salah, Liverpool tưởng chừng dễ dàng chiến thắng nhưng bị Marcos Llorente gỡ hòa với một cú đúp.

Mãi đến những phút cuối, thủ quân của chủ nhà mới đánh đầu từ quả phạt góc để ấn định kết quả 3-2, khiến sân Anfield vỡ òa cảm xúc.

Trung vệ Van Dijk mừng bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool, trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh hôm 17/9. Ảnh: Reuters

Trận này, Alexander Isak đá chính, lần đầu kể từ khi chuyển đến Liverpool bằng thương vụ kỷ lục bóng đá Anh. Bên kia chiến tuyến, Atletico hành quân tới Anfield với chỉ một chiến thắng sau bốn vòng La Liga. Có lẽ, học hỏi từ Burnley cuối tuần qua, đội khách chọn cách chơi phòng ngự thấp nhằm gây khó cho Liverpool. HLV Diego Simeone bố trí sơ đồ 4-4-2 truyền thống, với Conor Gallagher là cầu thủ người Anh duy nhất trong đội hình xuất phát hai đội, chơi ở tuyến giữa.

Kỷ luật chiến thuật là điều cần thiết, nhưng mọi kế hoạch của Atletico nhanh chóng sụp đổ khi Ryan Gravenberch bị phạm lỗi ngay sát vòng cấm ở phút thứ 4. Salah sút căng chìm, bóng đập trúng chân Robertson đổi hướng khiến Jan Oblak không thể cản phá.

Bàn thua sớm khiến Atletico mất nhịp, trong khi Liverpool thêm tự tin. Nếu như pha lập công đầu tiên có phần may mắn thì bàn thứ hai đến từ pha bóng chất lượng. Gravenberch một lần nữa đóng vai trò then chốt, phối hợp cùng Salah trước khi tiền đạo Ai Cập khống chế khéo léo trong cấm địa rồi dứt điểm xuyên qua Oblak. Chưa đầy sáu phút, Liverpool dẫn 2-0, thành tích nhanh nhất trong lịch sử dự cup châu Âu của họ.

Bóng liên tục được luân chuyển giữa các cầu thủ áo đỏ, giúp kéo giãn hàng thủ và tuyến giữa Atletico. Salah suýt ghi thêm bàn nhưng đội khách vẫn bám trụ được. Với việc Liverpool thường phải chờ đến cuối trận mới giải quyết đối thủ ở Ngoại hạng Anh mùa này, kịch bản dẫn 2-0 sớm mang đến sự dễ chịu cho khán giả trên sân Anfield.

Đồng đội chia vui với Salah (giữa) sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận gặp Atletico. Ảnh: Reuters

Liverpool vốn không cần thêm sự trợ giúp, nhưng trọng tài Maurizio Mariani lại thổi quả phạt đền tưởng tượng khi cho rằng Clement Lenglet để bóng chạm tay sau cú căng ngang của Jeremie Frimpong. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông rút lại quyết định.

Atletico cho thấy sự nguy hiểm bên cánh phải với nhiều quả tạt khó chịu, nhưng thiếu vắng Julian Alvarez khiến họ không có mũi nhọn để kết thúc tình huống. Phải đến phút bù giờ hiệp một, Marcos Llorente mới kịp rút ngắn tỷ số bằng cú chích mũi giày.

Tình huống nổi bật của tân binh Isak là khi anh bị Robin Le Normand giẫm gầm giày lên mu bàn chân. Trung vệ Atletico phải nhận thẻ vàng, còn Isak được chăm sóc y tế và nghỉ lấy lại sức trong vài phút. Khi anh đứng dậy, cả sân đấu phấn khích, hy vọng vào tương lai tươi sáng của một số 9 đẳng cấp. Isak trở lại trong hiệp hai nhưng nhanh chóng xuống sức và nhường chỗ cho Hugo Ekitike ở phút 58.

Ở đầu sân bên kia, Simeone buộc phải cho học trò tự do hơn trong tấn công, đồng thời vẫn pressing để duy trì sức ép khi mất bóng. Được tiếp thêm tinh thần sau bàn gỡ, Atletico chơi chủ động hơn, nhưng Liverpool vẫn tỏ ra sắc bén với Salah năng nổ và Wirtz luôn tìm thấy khoảng trống.

Dẫu vậy, cả hai đội đều thiếu đường chuyền quyết định trong những tình huống cuối. Oblak bất lực khi Szoboszlai băng thẳng vào trung lộ, trước khi Wirtz chắn bóng của đồng đội tại Liverpool. Salah có cơ hội trong tư thế trống trải, song anh lại sút trúng cột dọc.

Llorente (xanh) ghi bảy bàn trên sân khách tại Champions League, bốn trong số đó đến ở Anfield. Ảnh: Reuters

Căng thẳng trở lại khi Liverpool bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu. Llorente cảnh báo bằng cú sút xa chệch khung thành sau pha đi bóng lắt léo. Những cảnh báo đó bị bỏ qua, và chính Llorente – giờ được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm – đã tận dụng bóng bật ra, vô-lê từ ngoài cấm địa. Cú sút khẽ chạm Alexis MacAllister đổi hướng, khiến Alisson bó tay và Anfield chết lặng, trong khi góc khán đài nhỏ của CĐV Atletico vỡ òa vì hy vọng có điểm. Đó đã là lần thứ hai Llorente lập cú đúp tại Anfield.

Nhưng rồi Van Dijk lại xuất hiện đúng lúc, đánh đầu quyết định để ấn định chiến thắng muộn, khiến Simeone nổi giận và bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng quá mức. Năm trận thắng liên tiếp của Liverpool đều được định đoạt bởi những bàn thắng sau phút 80, điều khiến các CĐV của họ thăng hoa tột độ về cảm xúc nhưng cũng không khỏi lo lắng cho chặng đường dài mùa này.

Vy Anh