Liverpool - hiệp sĩ không gặp thời ở Ngoại hạng Anh mùa mới

HLV Arne Slot không thỏa hiệp trước trào lưu chơi chuyền dài và ghi bàn từ các pha cố định đang thịnh hành ở Ngoại hạng Anh, nhưng Liverpool đã thua trước Man Utd từ những tình huống đó.

Sau trận thua ngay tại Anfield, Slot có một phát biểu cho thấy tinh thần hiệp sĩ của Liverpool. Khi được hỏi liệu bàn mở tỷ số của Man Utd có nên được công nhận, vì Alexis MacAllister đang nằm sân sau một va chạm ở vùng đầu, HLV người Hà Lan trả lời rằng đội bóng của ông không thể phàn nàn hay đổ lỗi.

"Chúng tôi đáng lẽ có thể làm tốt hơn sau khi MacAllister nằm sân, chúng tôi cần phải xử lý tình huống tốt hơn", Slot nói. "Nhưng tôi nhấn mạnh, đó không phải là cái cớ cho việc đội thủng lưới, không phải là lý do chúng tôi thua trận hôm nay. Liverpool thua vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để giành chiến thắng".

Cũng theo Slot, Liverpool có thể học theo cách các đội khác giả vờ chấn thương, nằm sân để phá một pha phản công của đối thủ, vì đó không phải là phẩm chất, phong cách mà đội theo đuổi.

HLV Arne Slot (trái) phản ứng trong trận Liverpool thua Man Utd 1-2 trên sân nhà Anfield ở vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 19/10/2025. Ảnh: AFP

Tinh thần hiệp sĩ của Slot cũng được ông thể hiện từ trước trận đại chiến Man Utd, khi cam kết rằng Liverpool sẽ không học theo trào lưu chơi bóng đá như bóng bầu dục Mỹ đang thịnh hành ở Ngoại hạng Anh.

"Tôi nghĩ lối chơi bóng dài và tranh chấp bóng hai không phải là phong cách của bất kỳ đội bóng nào đã vô địch giải đấu này trong 10 đến 20 năm qua", Slot nói với Sky Sports. "Nếu bạn muốn vô địch, bạn không thể dựa vào phong cách đó. Tôi không thấy phong cách này ở bất kỳ đội bóng nào vô địch ở châu Âu. Đó không phải Bayern, Barca, Real Madrid, cũng không phải Liverpool, Man City. Nhưng đó là một cách đối phó rất hợp lý khi đối đầu với Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, hay bất kỳ đội bóng hàng đầu nào, với lối chơi phòng ngự lùi thấp và chơi bóng dài".

Bấy giờ, trước chuyến hành quân đến Old Trafford, vẫn còn một vấn đề khác khiến HLV 47 tuổi bận tâm, là những miếng tấn công từ những pha cố định mà các đối thủ nhắm vào Liverpool.

"Ngày càng nhiều trận đấu bóng đá trở thành cuộc chiến của các pha cố định", Slot nói thêm. "Tôi biết rằng các tình huống cố định là một phần của bóng đá. Đây là phong cách đang ngày càng phổ biến, đặc biệt tại Ngoại hạng Anh. Tôi thấy các đội ở đây thắng trận nhờ các tình huống cố định, còn chúng tôi thì thua vì chúng".

Theo HLV người Hà Lan, Liverpool đang cố gắng đạt đến trạng thái không cần dựa vào tình huống cố định để thắng trận. "Chúng tôi không cần ai đó ngã trong vùng cấm để được hưởng phạt đền, hay cần trọng tài kéo dài thêm thời gian bù giờ. Đó là điều chúng tôi không thích", ông nhấn mạnh.

Thực tế cũng cho thấy hành trình bảo vệ ngôi vương của Liverpool gặp nhiều khó khăn từ phong cách bóng đá gợi nhớ về thập niên 1980, khi lối chơi bóng dài và biến trận đấu trở thành những cuộc chiến thể lực, tranh chấp tay đôi đang trở lại mạnh mẽ. Cùng với đó, là xu hướng đề cao bóng cố định trong những năm gần đây, và từ mùa này, là những pha ném biên dài.

Tiền vệ Casemiro cản một pha đi bóng của Alexis MacAllister trong trận Man Utd thắng Liverpool 2-1 tại Anfield ở vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 19/10/2025. Ảnh: AFP

Dữ liệu từ Opta cho thấy sự chuyển đổi chiến thuật sang lối chơi cổ điển diễn ra mạnh mẽ như thế nào trong những tuần đầu mùa giải 2025-2026. Trước vòng 8 Ngoại hạng, các đường chuyền bóng dài chiếm hơn 14% tổng số đường chuyền của năm đội: Burnley, Brentford, Everton, Wolves và Crystal Palace.

Những đội chơi nhiều bóng dài nhất lần lượt là Wolves (404 đường chuyền dài), Everton (393), Bournemouth (392), Man Utd (391) và Burnley (385). Trong khi, nhóm đội chơi ít bóng dài nhất là Man City (269), Aston Villa (300), Arsenal (302), Nottingham Forest (306) và Liverpool (319).

Cũng trước cuối tuần qua, giải đấu cao nhất nước Anh đã chứng kiến tới 262 quả ném biên dài vào khu vực vùng cấm địa, tức trung bình 3,7 lần mỗi trận. So sánh với 5 năm trước, mỗi mùa chỉ có 340 quả ném biên dài, tức dưới một lần mỗi trận. Những đội đi theo xu hướng "thời thượng" này có Newcastle (18 lần ném bóng dài), Tottenham (18), Arsenal (16), Aston Villa (13) và Man Utd (10).

Cả Slot và đội trưởng Virgil van Dijk đều thừa nhận rằng bất kể đối thủ có là ai, mỗi khi đối đầu với Liverpool, họ đều tìm cách thay đổi lối chơi để ứng phó so với mùa trước. "Số lượng các pha bóng dài mà chúng tôi phải đối đầu mùa này đã đạt một phần ba so với tổng số mùa trước", HLV Hà Lan chỉ ra.

Thực tế trên sân củng cố xu thế này. Chuỗi trận thua liên tiếp của Liverpool được bắt đầu tại Selhurst Park. Crystal Palace khi ấy thực hiện tổng cộng 71 đường chuyền dài, trong khi số lượng trung bình mỗi trận mùa này của họ là 54 lần, mức tăng 31%. Chung cuộc, thầy trò Oliver Glasner thắng 2-1, với cả hai bàn thắng đều đến từ miếng đánh mà Liverpool của Slot "cự tuyệt": Palace mở tỷ số từ một quả phạt góc, và phút 90+7 ấn định bằng bàn thắng từ một quả ném biên dài.

Tiền vệ Crystal Palace Marc Guehi tì đè Mo Salah trong trân thắng Liverpool 2-1 ở Ngoại hạng Anh trên sân Selhurts Park ngày 27/9/2025. Ảnh: AFP

Tiếp đến, trận thua 0-1 trước Galatasaray ở Champions League, Liverpool thua bởi một quả penalty và đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cả trận cũng thực hiện tới 63 đường chuyền dài, dù con số trung bình ở hạng mục này trong 8 trận liên tiếp trước đó ở mọi mặt trận của họ là 49 lần mỗi trận.

Trận thua thứ ba của Liverpool là khi gặp Chelsea, một đội vốn thuộc trường phái bóng đá định hướng vị trí, tức đề cao kiểm soát bóng, quy hoạch vị trí và ưu tiên bóng ngắn. Song, các học trò của Enzo Maresca lại thực hiện nhiều đường chuyền dài hơn bình thường để thử thách hàng thủ Liverpool, 67 so với mức trung bình 50 lần mỗi trận.

Và mới đây, là thất bại 1-2 trước Man Utd, với bổn cũ soạn lại khi đội khách đã thực hiện tới 75 đường chuyền dài tại Anfield. Những nỗi lo của Slot, và đồng thời cũng là những miếng đánh ông lấy làm thứ yếu ông trong lối chơi của Liverpool, trở thành thứ vũ khí quan trọng để đại kình địch tận dụng.

Bàn mở tỷ số ở phút thứ hai của Mbeumo xuất phát từ một đường bóng dài của thủ thành Senne Lammens.

Van Dijk thắng tranh chấp bóng một trước chính Mbeumo, pha bóng dẫn tới va chạm ở vùng đầu của MacAllister.

Man Utd đoạt được bóng hai qua sự có mặt ở điểm bóng rơi của Bruno Fernandes, trước khi chuyền cho Amad Diallo bên biên phải.

Mbeumo kịp thời đứng dậy từ pha tranh chấp, đâm tốc độ giữa hai trung vệ của Liverpool, nhận chuyền và dứt điểm ở góc hẹp hạ gục thủ thành Mamardashvili.

Còn bàn ấn định của Harry Maguire xuất phát từ một pha dàn xếp bóng cố định là quả phạt góc giữa Fernandes với Mbeumo.

Cú sút của tiền đạo người Cameroon Mbeumo đập trúng người Federico Chiesa dội ra và đến đúng vị trí chờ sẵn của tiền vệ Bồ Đào Nha, ...

... trước khi một đường câu bóng vào trong dành cho Maguire trở thành pha kiến tạo. Khu vực cột xa của Liverpool trong pha bóng này có tới bốn cầu thủ Man Utd chực chờ tấn công.

Sau vòng đấu thứ 8 Ngoại hạng, Liverpool không những tiếp tục là một trong 5 đội chơi bóng dài ít nhất giải đấu, mà số bàn thua từ bóng cố định của họ đã tăng lên con số 5 – nhiều thứ ba giải đấu (bằng với Leeds Utd), chỉ kém 6 bàn thua của Nottingham và 8 bàn thua của West Ham.

Man City mùa này cũng đang dần nghiêng theo dòng chảy bóng dài và trực diện của giải đấu, dù như HLV Pep Guardiola từng khẳng định, đấy chỉ là lựa chọn thích nghi chứ không phải ý tưởng xuyên suốt và triết lý bóng đá của ông. Trong khi đó, Arsenal của Mikel Arteta lại được trang bị đầy đủ để có thể "nhạc nào cũng nhảy", với sức mạnh thể chất của những hậu vệ được mang về trong nhiều kỳ chuyển nhượng đã qua, đủ sức đương đầu trong những màn chơi thể chất trước các pha bóng dài và bóng hai của đối thủ. Đồng thời, "Pháo Thủ" vẫn duy trì sức mạnh tấn công từ các pha bóng cố định, cụ thể là phạt góc, khi đang đồng dẫn đầu Ngoại hạng với 8 bàn từ kiểu tình huống này.

Trong gam màu ngày càng phai của thứ bóng đá đề cao kiểm soát và định hướng vị trí mà Guardiola từng truyền bá ở Ngoại hạng, Liverpool của Slot vẫn không thỏa hiệp cả trong ý tưởng lẫn thực chiến. Nhưng bài toán chống lại xu hướng của cả giải đấu thì hiện vẫn chưa có lời giải với đội chủ sân Anfield.

Hoàng Thông tổng hợp