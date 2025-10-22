Liverpool gặp sự cố về máy bay trước khi đá Champions League

ĐứcChuyến bay sang Frankfurt bị hoãn gần 4 tiếng do trục trặc kỹ thuật, khiến thầy trò Arne Slot phải chờ tại sân bay John Lennon, Liverpool.

Liverpool dự kiến khởi hành lúc 16h ngày 21/10, giờ London, sau buổi tập tại trung tâm huấn luyện AXA. Nhưng mãi đến 19h51 mới cất cánh, nên Liverpool chỉ đáp xuống Frankfurt trước khi sân bay đóng cửa lúc 23h, giờ Berlin.

Sự cố khiến Liverpool buộc phải hủy họp báo trước trận của HLV Arne Slot và Dominik Szoboszlai. Về lý thuyết, điều này khiến đại diện của Anh vi phạm quy định của UEFA. Nhưng họ gần như chắc chắn sẽ không bị phạt vì nguyên nhân bất khả kháng.

HLV Arne Slot chỉ đạo buổi tập tại trung tâm huấn luyện AXA ngày 21/10, trước khi Liverpool sang Đức. Ảnh: Liverpool FC

Liverpool còn gặp tổn thất lực lượng trong quá trình chuẩn bị, khi Ryan Gravenberch vắng mặt những buổi tập từ đầu tuần vì chấn thương mắt cá trong trận thua Man Utd 1-2 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Đây là thất bại thứ tư liên tiếp của Liverpool trên mọi đấu trường - lần đầu tiên điều này xảy ra dưới thời Slot. Nếu tiếp tục trắng tay trước Frankfurt hôm nay, họ sẽ tái lập chuỗi năm trận thua kể từ năm 1953.

Dù vậy, Slot vẫn tỏ ra bình thản. "Không, những chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho trận đấu", nhà cầm quân người Hà Lan nói với trang chủ Liverpool. "Chúng tôi đã tập ở trung tâm AXA, bình thường chỉ bay sớm hơn vài tiếng. Việc đến muộn hơn chút không thể là cái cớ cho màn trình diễn ngày mai".

Tương tự ông thầy người Hà Lan, dù buổi họp báo chính thức bị hủy, Szoboszlai vẫn phát biểu với truyền thông sau khi tới Đức. "Chúng tôi phải đoàn kết, đó là điều quan trọng nhất khi trải qua giai đoạn khó khăn", tiền vệ 24 tuổi nói về chuỗi bốn thất bại.

Szoboszlai tiết lộ toàn đội đã tổ chức nhiều cuộc họp để tìm cách chấn chỉnh. "Chúng tôi nói chuyện rất nhiều và điều cốt lõi là không được rời rạc. Cả đội sẵn sàng thể hiện phản ứng đúng đắn, và đó là điều chúng tôi sẽ làm. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, vận may sẽ trở lại", anh nói.

Szoboszlai nhấn mạnh Liverpool cần thắng Frankfurt để lấy lại sự tự tin, đồng thời cho biết Champions League năm nay có ý nghĩa đặc biệt với anh. "Trận chung kết sẽ diễn ra ở Budapest, quê hương tôi. Nhưng đó là chặng đường dài, chúng tôi phải tiếp tục học hỏi, thay đổi và tập trung vào bản thân", tiền vệ người Hungary bày tỏ.

Hồng Duy (theo The Guardian, ESPN)