Liverpool có cảm thấy nhớ Alexander-Arnold?

Trent Alexander-Arnold sẽ lần đầu trở lại Liverpool sau khi gia nhập Real Madrid, và 90 phút tại Anfield hôm nay cho thấy liệu đội bóng cũ có nhớ anh hay không.

Alexander-Arnold từng là nòng cốt của tập thể Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2019-2020, được HLV Jurgen Klopp xướng tên trong lời bài hát "The Scouser in our team" (Chàng trai Liverpool trong đội bóng của chúng ta). Nhưng anh đã khơi mào cơn giận dữ từ nhiều CĐV Liverpool khi tuyên bố ra đi khi hợp đồng sắp hết hạn ở nửa cuối mùa trước. Những tiếng la ó và huýt sáo từng vang vọng khắp Anfield thời điểm phút 67 trong trận hòa 2-2 trước Arsenal ngày 11/5, khi anh được tung vào sân từ ghế dự bị.

Giai đoạn khởi đầu tại Santiago Bernabeu của Alexander-Arnold bị gián đoạn vì chấn thương gân kheo, nhưng giờ anh bình phục và sẵn sàng ra sân cho Real Madrid ở lượt 4 vòng bảng Champions League hôm nay. Thời gian thường chữa lành những vết thương, và nếu được Xabi Alonso cho ra sân trong lần hồi hương này, hậu vệ cánh 27 tuổi sẽ biết liệu liều thuốc ấy có công hiệu đối với nỗi đau mà người hâm mộ Liverpool từng mang trong người. Đó cũng sẽ là cơ hội để Alexander-Arnold cho thấy liệu những nhà ĐKVĐ nước Anh có thật sự cảm thấy "nhớ" anh, trong bối cảnh Liverpool đang sa sút phong độ.

Trent Alexander-Arnold khi còn chơi cho Liverpool, trong trận đấu Chelsea ở Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool ngày 20/10/2024. Ảnh: AP

Câu hỏi đầu tiên là Alexander-Arnold sẽ được chào đón thế nào khi lần đầu trở lại Anfield? Khả năng sẽ là một cảm giác lẫn lộn. Một bộ phận CĐV Liverpool khó lòng có thể tha thứ hoặc quên được cách anh rời đi, ban đầu theo dạng chuyển nhượng tự do, dù sau đó Real đồng ý một mức phí vào khoảng 11 triệu USD để đẩy nhanh thương vụ, cho phép Alexander-Arnold kịp dự FIFA Club World Cup.

Alexander-Arnold sinh ra và lớn lên tại Liverpool. Việc anh thành danh với hai chức vô địch Ngoại hạng, một Champions League, Cup FA, Cup Liên đoàn, Siêu cúp Anh và Club World Cup cùng đội bóng thành phố nhưng vẫn lựa chọn tìm kiếm một bến đỗ mới ở Tây Ban Nha chắc chắn đã làm phiền lòng các CĐV từng thần tượng anh.

Sau làn sóng phản đối ở trận gặp Arsenal, cảm xúc đã nguôi ngoai phần nào khi Arnold lại vào sân thay người ở trận sân nhà cuối cùng của Liverpool gặp Crystal Palace mùa trước. Có lẽ, trong một dịp vui khi chiếc cúp Ngoại hạng được trao cho đội trưởng Virgil van Dijk bởi huyền thoại Alan Hansen, những trái tim phẫn uất đã chọn cách giữ im lặng như một phép lịch sự tối thiểu.

Buổi chiều Anfield đó, từ lúc Arnold được tung vào sân thay Conor Bradley, cho đến khi bước lên bục nhận giải và cuối cùng là gục vào vòng tay của cha mẹ trong lời chào cuối trước khán đài The Kop, những tiếng hò reo phấn khích đã bao trùm bầu không khí.

Giải mật thể thao: Vì sao Alexander-Arnold dùng 'Trent' trên áo đấu Real? Giải mật thể thao: Sự thay đổi trên áo đấu của Trent Alexander-Arnold

"Thề với lòng mình, tôi tôi hy vọng một ngày nào đó người hâm mộ sẽ công nhận những nỗ lực và hy sinh tôi đã dành cho đội bóng", Arnold từng nói trước lần cuối khoác lên màu áo Liverpool. "Không có một ngày, một phút, một giây nào tôi không nghĩ về Liverpool. Hai mươi năm là một quãng thời gian rất dài, nhưng tôi yêu từng phút giây mình đã gắn bó với nơi đây, những thăng trầm đã trải qua".

Thời điểm ấy, cựu HLV Klopp lấy làm tức giận và công khai chỉ trích cách đối xử hà khắc của các CĐV Liverpool dành cho người từng được họ hết mực yêu mến. Nhiều tháng đã trôi qua từ sau thông điệp ấy, một màn đón tiếp dễ chịu hơn có thể được chờ đợi từ những khán đài Anfield.

Song, cựu hậu vệ Liverpool và tuyển Anh Stephen Warnock lại cho rằng Arnold có thể không nhận được sự chào đón nồng nhiệt. "Tôi tôn trọng quyết định của Arnold và tôi thực sự mong cậu ấy sẽ được chào đón. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ muốn có một màn trình diễn hay, chứng minh tại sao mình là một tài năng lớn, tại sao CĐV Liverpool từng yêu mến mình đến vậy", Warnock nói trên BBC Sport. "Nhưng đó sẽ là cảm xúc trộn lẫn. Cậu ấy chắc sẽ không mong các khán đài đứng dậy vỗ tay sau tất cả những gì từng diễn ra, và nếu có những tiếng huýt sáo, ấy cũng là lẽ đương nhiên".

Liverpool có nhớ Arnold?

Cuộc cải tổ hè hơn 600 triệu USD của Liverpool đang chưa cho thấy dấu hiệu thành công. Những mảnh ghép mới đắt giá vẫn đang chật vật hòa nhập và tìm được sự gắn kết, dù chiến thắng 2-0 trước Aston Villa cuối tuần qua đã chặn đứng chuỗi trận tệ hại sau 6/7 thất bại, gồm bốn trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng.

Khoảng trống Arnold để lại trong đội hình Liverpool là một trong những bài toán nan giải với HLV Arne Slot. Việc không còn anh đã tác động đến nhiều khía cạnh trong cách vận hành lối chơi của đội bóng, đặc biệt là tầm ảnh hưởng của Mohamed Salah trên sân. Ngôi sao Ai Cập không còn duy trì phong độ thường thấy, dù anh đã ghi bàn thứ 250 cho Liverpool ở trận thắng Villa.

Alexander-Arnold trong trận Real Madrid gặp Juventus ở FIFA Club World Cup trên sân Hard Rock, Miami Gardens, Florida, Mỹ ngày 1/7/2025. Ảnh: Reuters

Mối quan hệ đối tác giữa Arnold và Salah từng biến họ trở thành một cặp bài trùng. Hậu vệ người Anh là nguồn cung bàn thắng và cơ hội dồi dào giai đoạn Liverpool gom góp các danh hiệu dưới thời Klopp rồi Slot.

Kỹ năng dứt điểm tầm xa "tự làm tự ăn" của Arnold không chỉ khiến các đối thủ phải e dè, mà dải chuyền bóng đẳng cấp thế giới của anh còn mở ra không gian và cơ hội cho Salah. Mùa trước, Arnold từng thực hiện 147 đường chuyền xuyên tuyến cho tiền đạo cánh 33 tuổi, con số nhiều nhất mà bất kỳ cầu thủ nào cung cấp cho đồng đội xét ở Ngoại hạng.

Tân binh thay thế cùng vị trí là Jeremie Frimpong hiện gặp chấn thương, nhưng bộ kỹ năng chơi bóng của cầu thủ Hà Lan hoàn toàn khác với Arnold, khi có phong cách cầm dẫn bóng tốc độ. Ngoài ra, cầu thủ này vốn quen với vai trò biên thủ (wing-back) trong sơ đồ trước đây ở Bayer Leverkusen, khác với vai trò hậu vệ cánh thuần mà Liverpool đang sử dụng.

Việc Slot liên tục xoay tua Bradley, Frimpong và thậm chí xếp tiền vệ Dominik Szoboszlai ở vị trí hậu vệ phải cho thấy ông chưa có được lựa chọn ưng ý từ đầu mùa. Hiện tại, Bradley có thể sẽ là phương án được nhà cầm quân 47 tuổi sử dụng. Nhưng sẽ cần thời gian để mối quan hệ giữa cầu thủ 22 tuổi với Salah được thiết lập và đơm hoa kết trái.

"Arnold ra đi đã ảnh hưởng đến Salah", Warnock phân tích. "Quan hệ đối tác giữa họ, dù không hẳn bị bỏ qua, nhưng gần như được coi là đương nhiên. Cá nhân họ ở đẳng cấp thế giới, nhưng khi kết hợp, họ còn tạo thành một cặp đôi đẳng cấp. Họ thực sự bổ sung cho nhau. Arnold có thể di chuyển vào trong, kéo theo đối thủ, giải phóng không gian cho Salah. Và khi Salah lao về phía trước, cậu ấy cũng có thể kiến tạo cho Arnold vì đối thủ lùi về để lại khoảng trống ở tuyến hai".

Không chỉ xoay xở và xử lý bóng tốt ở vị trí hậu vệ phải, Arnold còn thoải mái trong vai trò của một tiền vệ trung tâm những lúc dịch chuyển vào trung lộ. Điều này cho thấy sự hiện diện ở nhiều không gian trên sân của anh là thứ Liverpool cảm thấy nhớ.

Warnock nói tiếp: "Tôi nghĩ Ibrahima Konate có lẽ cũng nhớ Arnold. Trung vệ người Pháp biết rằng mình có thể đưa bóng cho đồng đội dưới áp lực. Vắng đi Arnold đang ảnh hưởng đến cánh phải của Liverpool, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Khi cậu ấy chơi ở trung tuyến, Liverpool tạo ra một chiếc hộp ở giữa sân. Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch và Dominik Szoboszlai rất xuất sắc, nhưng Arnold là mảnh ghép quan trọng".

Thời điểm công cuộc bảo vệ ngôi vương của Liverpool chững lại trước trận thắng Villa, nếu Arnold còn ở lại và hiện diện trên sân, khả năng mở khóa hàng thủ của anh có thể đã giúp họ. Chính Slot từng thừa nhận Liverpool gặp khó mùa này trước các đội phòng ngự lùi sâu và dùng bóng dài.

Thời còn khoác áo đội chủ sân Anfield, Arnold từng được giới phân tích và truyền thông Anh so sánh với cựu sao Man City là Kevin De Bruyne, bởi nguồn sáng tạo và những cách chuyền bóng đa dạng. Dưới thời Klopp, khi Arnold bắt đầu được kéo vào đá như một tiền vệ ở nách phải trung lộ, những quả tạt sớm với quỹ đạo vòng từ ngoài vào trong của anh là một thứ vũ khí lợi hại.

"Khi Arnold còn ở Liverpool, trước các đối thủ lùi sâu, cậu ấy có thể tung ra những đường bóng bổng, những đường chuyền lập tức mở ra cơ hội dứt điểm", Warnock giải thích. "Ngay cả nếu lệch một chút, Arnold sẽ thử lần này đến lần khác, và chỉ cần một lần đi đúng địa chỉ, nguy cơ sẽ ập đến với đối thủ. Đối thủ càng lùi sâu, càng có khoảng trống để cậu ấy khoan phá. Mac Allister, Szoboszlai, hoặc Luis Diaz trở thành những điểm đến. Arnold gieo rắc nỗi sợ hãi lên hàng thủ đối phương, nỗi sợ rằng cuối cùng cậu ấy sẽ chuyền chính xác. Chung quy, nếu hỏi tôi Liverpool có thấy nhớ Arnold không, câu trả lời sẽ là có, 100%".

Hoàng Thông (theo BBC Sport)