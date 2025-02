Lisa và dàn sao dự tiệc sinh nhật Paris Hilton

Thành viên Blackpink - Lisa (trái) - và sao "Euphoria" Sydney Sweeney (phải) diện trang phục màu hồng khi dự tiệc. Cả ba chụp ảnh cùng con trai của Paris Hilton - bé Phoenix, hai tuổi.

Paris Hilton tổ chức sinh nhật tại biệt thự trị giá 5,9 triệu USD ở Beverly Hills hôm 22/2 (giờ địa phương). Khu vực chính được trang trí theo tông hồng lấp lánh với chủ đề Sliving. Theo Dictionary, đây là thuật ngữ do Hilton tạo trong một bài đăng mạng xã hội năm 2019, mô tả người thành công, có cuộc sống đủ đầy như cô. Người đẹp kết hợp hai cụm "slay" (cuốn hút) và "living your best life" (sống hết mình).