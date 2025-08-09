Lisa tỏa sáng dưới ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

Trên Instagram cá nhân, Lisa đăng loạt ảnh Nicolas Gerardin chụp cô ở concert Deadline - chuyến lưu diễn thế giới thứ tư của nhóm Blackpink - tại sân vận động Stade de France, phía Bắc Paris, Pháp. Bộ ảnh thu hút hơn 1,9 triệu lượt thích và 18.500 bình luận. Đa số khán giả khen ca sĩ gốc Thái Lan ngày càng xinh đẹp, tỏa sáng.
Nicolas Gerardin cũng đăng loạt tác phẩm mới nhất trên trang cá nhân kèm lời nhắn: "Lúc nào cũng thích chụp em, Lisa thân mến". Vì hợp tác ăn ý, mỗi lần qua Pháp biểu diễn hay dự sự kiện, Lisa thường mời Nicolas Gerardin ghi lại khoảnh khắc của cô.
Ca sĩ tạo dáng trước ống kính với "cây" Off White, nhận "mưa" lời khen với cảnh hất tóc, nhắm một bên mắt. Hình ảnh được chia sẻ nhiều trên X, Instagram.
Theo Dispatch, concert ngày 2-3/8 ở Pháp ghi nhận lượng khán giả kỷ lục - hơn 110.000 người. Các thành viên Blackpink kết hợp hát nhóm lẫn solo, "chiêu đãi" khán giả gần 30 nhạc phẩm mỗi đêm. Lisa luôn đầy năng lượng, khoe vóc dáng và vũ đạo "bốc lửa".
Đa phần trang phục biểu diễn của Lisa theo phong cách gợi cảm, cắt xẻ táo bạo. Theo Billboard, Nicolas Gerardin nói anh không chuyên chụp hòa nhạc mà chỉ muốn làm nổi bật khía cạnh thời trang. Tuy nhiên nhiều năm nay, anh nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh Pháp nhờ lột tả thời khắc nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu lẫn biểu cảm đa dạng ở hậu trường, kể cả giây phút họ mệt nhoài hay đùa nghịch.
Mối duyên của Nicolas Gerardin và Lisa bắt đầu từ tháng 12/2023, khi ca sĩ sang Pháp quay MV tặng fan dịp Giáng sinh. Nicolas Gerardin đảm nhận phần chụp Lisa ở phim trường khi cover My Only Wish - hit hồi 2000 của Britney Spears. Trên trang cá nhân khi ấy, nhiếp ảnh gia đăng hình Lisa diện áo khoác lông (phải), thu hút nhiều bình luận tích cực, ủng hộ hai nghệ sĩ tiếp tục hợp tác trong tương lai.
Lisa cover hit My Only Wish của Britney Spears.
Lisa sải bước trên đường phố Paris về đêm. Cô nhiều lần tri ân Nicolas Gerardin vì luôn có góc ảnh đẹp, độc đáo.
Theo Daum, Nicolas Gerardin nhận xét ca sĩ thông minh, luôn biết cách khiến bản thân nổi bật trước ống kính. Anh không cần phải chỉnh sửa, hậu kỳ ảnh quá nhiều.
Lisa dạo phố Paris tháng 10 năm ngoái (trái) với mốt đan móc thủ công, lộ nội y của Lou de Bètoly, xách túi Louis Vuitton. Tại Paris Fashion Week 2024, fan khen ca sĩ toát lên vẻ sang trọng, quyền lực với "cây" Louis Vuitton chất liệu da.
Hơn hai năm qua, Lisa liên tục đến Pháp, đắt show dự sự kiện thời trang. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnaul.
Nhiếp ảnh gia Nicolas Gerardin đăng ảnh Lisa bên ông Nicolas Ghesquiere - giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton, tháng 3/2024.
Lisa là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi nhiều nhất Instagram, với hơn 106 triệu lượt. Ngoài chuỗi hoạt động với nhóm Blackpink, cô còn mở công ty riêng - LLOUD, đẩy mạnh sức ảnh hưởng ở lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc.
Thiên Lam
Ảnh: Nicolas Gerardin