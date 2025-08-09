Lisa tỏa sáng dưới ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

Đa phần trang phục biểu diễn của Lisa theo phong cách gợi cảm, cắt xẻ táo bạo. Theo Billboard, Nicolas Gerardin nói anh không chuyên chụp hòa nhạc mà chỉ muốn làm nổi bật khía cạnh thời trang. Tuy nhiên nhiều năm nay, anh nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh Pháp nhờ lột tả thời khắc nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu lẫn biểu cảm đa dạng ở hậu trường, kể cả giây phút họ mệt nhoài hay đùa nghịch.