Lisa thực hiện phim tài liệu

Ca sĩ Lisa nhóm Blackpink làm phim xoay quanh sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, hiện trong giai đoạn sản xuất.

Hôm 29/5, hãng Sony Music Vision và đạo diễn Sue Kim công bố dự án, chiếu một số trích đoạn về màn biểu diễn của Lisa và khoảnh khắc cô thân mật bên gia đình. Theo Variety, quá trình nghệ sĩ có vai diễn đầu tay trong series The White Lotus cũng được đưa vào tác phẩm. Nhà sản xuất chưa ấn định ngày ra mắt bộ phim.

Lisa trên bìa tạp chí Vogue (Nhật Bản) tháng 10/2024. Ảnh: Wontae Go

Trong họp báo, Sue Kim cho biết khi gặp Lisa để bàn về kịch bản, ca sĩ ngay lập tức mời nhóm bạn thân từ thời chưa nổi tiếng tham gia. "Thật vinh dự khi được ghi lại chặng đường biến đổi của Lisa trong năm qua. Tôi tin sẽ có nhiều giây phút gây bất ngờ cho khán giả, mang đến cái nhìn sâu sắc về thế giới của cô ấy", nhà làm phim nói.

Lisa cho rằng dự án này là cột mốc quan trọng để chia sẻ những trải nghiệm với người hâm mộ. Cô vui khi đồng hành Sue Kim trong những chuyến lưu diễn, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới.

Ca sĩ tên thật là Lalisa Manoban, 28 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Lisa là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết nhận nhiều like nhất trên Instagram. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Cuối tháng 2, cô phát hành album solo đầu tay Alter Ego. Lisa tái hợp các thành viên Blackpink trong chuyến lưu diễn quanh thế giới mang tên Deadline, từ tháng 7 đến tháng 1/2026.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư, phong cách của cô nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnaul. Lisa là người lăng xê nhiều xu hướng, trong đó có thú sưu tập đồ chơi nghệ thuật (art toy) gây sốt.

MV "Rockstar" của Lisa MV "Rockstar" của Lisa, đạt hơn 300 triệu lượt xem trên YouTube. Video: LLOUD

Sue Kim là người Mỹ gốc Hàn, có hơn hai thập niên làm nhà sản xuất quảng cáo. Cô từng thực hiện phim tài liệu The Last of the Sea Women (2024) về những nữ thợ lặn ở đảo Jeju (Hàn Quốc). Bà cũng là giám đốc sản xuất dự án K-Pop Idols (2024) trên nền tảng Apple TV+.

Quế Chi (theo Variety)