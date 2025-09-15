Lisa được ví là phù thủy nhỏ bên dàn sao Emmy

Tại lễ trao giải phim truyền hình thường niên của Mỹ, thành viên nhóm Blackpink gây chú ý trong đầm Lever Couture được tạo nên từ những chồng ruy băng bằng voan lưới mỏng.
Tại lễ trao giải phim truyền hình thường niên của Mỹ, thành viên nhóm Blackpink gây chú ý trong đầm Lever Couture được tạo nên từ những chồng ruy băng bằng voan lưới mỏng.
Nhiều tạp chí, trong đó có Vogue và Harper's Bazaar đều gọi Lisa là "phù thủy Glinda thế hệ Z". Glinda là nhân vật hư cấu trong phim Wicked, thường mặc váy màu hồng giống như thiết kế của Lisa.
Người đẹp 28 tuổi phối đầm cùng giày cao gót đính đá màu hồng và bộ trang sức Serpenti bằng vàng của Bulgari.
Nhiều tạp chí, trong đó có Vogue và Harper's Bazaar đều gọi Lisa là "phù thủy Glinda thế hệ Z". Glinda là nhân vật hư cấu trong phim Wicked, thường mặc váy màu hồng giống như thiết kế của Lisa.
Người đẹp 28 tuổi phối đầm cùng giày cao gót đính đá màu hồng và bộ trang sức Serpenti bằng vàng của Bulgari.
Video: E!
Diễn viên Anna Sawai chọn đầm lệch vai của Armani.
Diễn viên Anna Sawai chọn đầm lệch vai của Armani.
Minh tinh Scarlett Johansson tôn hình thể trong đầm dáng cột của Prada.
Minh tinh Scarlett Johansson tôn hình thể trong đầm dáng cột của Prada.
Kristen Bell phối đầm sequin xẻ lườn của Armani với trang sức Bucherer.
Kristen Bell phối đầm sequin xẻ lườn của Armani với trang sức Bucherer.
Cate Blanchett diện suit cut-out cao cấp của Armani.
Cate Blanchett diện suit cut-out cao cấp của Armani.
Diễn viên Cristin Milioti diện đầm quây ngực của Danielle Frankel.
Diễn viên Cristin Milioti diện đầm quây ngực của Danielle Frankel.
Diễn viên Ruth Negga tạo sự khác biệt với đầm họa tiết của Prada.
Diễn viên Ruth Negga tạo sự khác biệt với đầm họa tiết của Prada.
Sao Mai
Ảnh: AFP