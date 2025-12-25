Lisa diện váy áo của nhà mốt Việt đón Giáng sinh

Ca sĩ Lisa chọn thiết kế đậm tinh thần lễ hội của thương hiệu Việt Fancì Club trong loạt hình đón Giáng sinh, năm mới.

Người đẹp 28 tuổi kết hợp corset đính nơ và chân váy ngắn đỏ rực phối boots cao cổ. Đôi boots cũng được lấy cảm hứng từ trang phục corset, chất liệu da mềm. Cô viết trên trang cá nhân kèm loạt ảnh: "Lời chúc kỳ nghỉ vui vẻ của tôi tới các bạn".

Lisa trong thiết kế của Fancì Club. Ảnh: Instagram/Lisa

Set đồ của Lisa từ Fancì Club - thương hiệu từng được các thành viên của Blackpink chọn mặc. Nhiều tạp chí thời trang nhận xét trang phục, lối trang điểm của Lisa toát không khí lễ hội, dễ thương và tươi mới.

Fancì Club do nhà thiết kế Trần Khánh Duy thành lập năm 2019, chỉ trong thời gian ngắn, anh chinh phục đông đảo sao quốc tế mặc đồ của mình, ngoài Lisa còn có Jisoo, Rosé, Hailey Bieber, Bella Hadid, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Mai Davika. Nhiều ca sĩ Việt cũng diện thiết kế của nhà mốt khi tổ chức concert.

Lisa trang điểm tinh thần lễ hội. Ảnh: Instagram/Lisa

Trần Khánh Duy nói: "Từ những ngày đầu, tôi chăm phối đồ và đăng ảnh sản phẩm lên mạng xã hội. Những bộ hình giúp tôi có 90% khách hàng là người nước ngoài". Theo nhà thiết kế, stylist của Blackpink và Bella Hadid đều liên hệ mua đồ qua mạng xã hội.

Lisa được trông thấy xuất hiện tại Pháp hôm 23/12, dấy đồn đoán cô đón kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới bên doanh nhân Frédéric Arnault - bạn trai tin đồn của ca sĩ.

Lisa tại tuần thời trang Paris 2025 Lisa tại Tuần thời trang Paris, cuối tháng 9. Video: L'Officiel Thailand

Cô sinh ở Thái Lan, từng hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Hai năm qua, ngoài tổ chức liveshow cùng ba thành viên còn lại của nhóm, Lisa hoạt động solo, chuyển hướng phát triển sang thị trường Mỹ, châu Âu. Cô đều đặn phát hành MV, trình diễn ở các sự kiện lớn như VMAs 2024, Oscar 2025, show thời trang Victoria's Secret.

Như Anh