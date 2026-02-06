Linh vật ngựa ở các điểm đến nổi tiếng Trung Quốc

Zhu Bingren, một nghệ nhân điêu khắc đồng và nghệ thuật thủ công Trung Quốc, đã sử dụng đồng làm chất liệu để tạo nên hai công trình nghệ thuật lớn tại Bắc Kinh và Hàng Châu dịp năm Ngựa. Tại Bắc Kinh, 8 con ngựa với nhiều tư thế như hí vang, phi nước đại được trưng bày trên phố đi bộ Vương Phủ Tinh.

Bộ tượng lấy cảm hứng từ truyền thuyết "bát tuấn" của Chu Mục Vương, biểu tượng cho sự thịnh vượng, tinh thần dân tộc. Ảnh: Chinanews