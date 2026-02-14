Lính Ukraine tìm cách sống sót trong chiến hào lạnh giá

Binh sĩ Ukraine phải tìm mọi cách giữ ấm cho bản thân, tránh bị chết cóng khi làm nhiệm vụ trong chiến hào giữa mùa đông lạnh giá.

"Ở Ukraine thật sự rất lạnh. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên có mùa đông lạnh như vậy sau nhiều năm", Nefor, thượng sĩ tại một đại đội bộ binh thuộc Quân đoàn 3 Ukraine, cho biết hồi giữa tuần.

Một đợt rét đậm gần đây quét qua phần lớn lãnh thổ Ukraine khiến nhiệt độ giảm mạnh, có lúc xuống tới mức khoảng -20 độ C vào một số đêm ở tỉnh Kharkov, nơi đơn vị của Nefor đang chiến đấu.

Quân nhân này là người chịu trách nhiệm điều phối các đợt thay quân ở tiền tuyến. Anh cho biết một trong những vật dụng quan trọng mà người lính cần mang theo khi giữ vị trí bên trong chiến hào là túi sưởi, thứ mà họ có thể luồn vào trong quân phục.

"Áp túi sưởi vào cơ thể sẽ giúp máu đang lưu thông ấm lên", Nefor giải thích.

Ở nhiệt độ thấp như vậy, hiện tượng tê cóng có thể xảy ra trong vòng 30 phút nên binh sĩ luôn cần có túi sưởi. Mỗi túi có tác dụng trong 6-8 giờ, đồng nghĩa quân nhân Ukraine cần ít nhất ba cái mỗi ngày.

Nefor trong bức ảnh ngày 11/2. Ảnh: Quân đoàn 3 Ukraine

Đại đội của Nefor từng thử nghiệm sử dụng thiết bị sưởi ấm chạy điện. Tuy nhiên, phương pháp này có rủi ro là tỏa ra nguồn nhiệt lớn, khiến người dùng dễ dàng bị đối phương phát hiện bằng kính ngắm ảnh nhiệt, đặc biệt khi môi trường xung quanh lạnh hơn bình thường.

Trong khi đó, túi sưởi tỏa ra tín hiệu nhiệt nhỏ đến mức thiết bị bay không người lái (drone) hạng nhẹ không thể phát hiện được, theo Nefor.

Serhii Andrieiev, phó chỉ huy một đại đội drone trực thuộc Quân đoàn số 3 Ukraine, cho biết đơn vị của anh đặc biệt chú ý đến việc ngụy trang chỗ ẩn nấp vào mùa đông, do cây cối rụng lá khiến họ ít được che chắn hơn.

Vào mùa này, nhiệt lượng tỏa ra từ động cơ trên drone cũng dễ bị phát hiện hơn và chỉ có số ít phi công tại mặt trận Kharkov có điều kiện ẩn nấp bên trong nhà.

"Hầu hết trường hợp phải nấp trong hố cá nhân hoặc phía dưới tầng hầm của một tòa nhà đã bị phá hủy", Andrieiev nói.

Các thiết bị như máy sưởi điện tiêu tốn nhiều năng lượng và đòi hỏi phải có nguồn điện ổn định bên trong chiến hào.

Nefor cho biết đại đội của anh được trang bị khoảng 20 trạm sạc di động EcoFlow, song số lượng này là không đủ để phục vụ tất cả vị trí trên tiền tuyến. Họ còn phải dùng các trạm sạc này để cấp điện cho màn hình điều khiển và bộ đàm, nên không thể thoải mái sử dụng cho máy sưởi.

Hầu hết binh sĩ đều mang theo sạc dự phòng để giúp các thiết bị điện tử cá nhân không cạn pin. Nefor cho biết họ sử dụng loại mua ngoài cửa hàng và có cổng Type-C hoặc USB.

Tình hình sẽ còn trở nên nguy hiểm hơn khi nhiệt độ liên tục thay đổi ở ngưỡng đóng băng. Nước sau khi tan có thể thấm vào quần áo rồi đóng băng trở lại, làm tăng nguy cơ hạ thân nhiệt, đặc biệt là ở những khu vực ẩm ướt.

"Nếu không giữ cho mình khô ráo thì sẽ chết. Chúng tôi thường nói với nhau như vậy", Nefor chia sẻ.

Vào mùa đông, quần áo một khi đã bị ướt thì sẽ không thể khô được, nên binh sĩ nào muốn có quần áo khô thường phải xin chỉ huy cấp mới.

Thiết bị không người lái mặt đất gần đây giúp ích rất nhiều cho đại đội của Nefor trong vấn đề này, khi mang tới chiến hào lượng quần áo, đạn dược và các vật tư khác như thức ăn, nước uống và túi sưởi đủ dùng trong nhiều tuần.

Súng và đạn dược cũng có thể bị ngấm nước. Để giúp cho vũ khí không bị đóng băng, Nefor và đồng đội thường bôi lên súng trường một hỗn hợp bôi trơn, chủ yếu gồm dầu nhớt và đôi khi là cả chất chống đông.

Quân nhân Ukraine được huấn luyện tại thao trường phủ tuyết ở tỉnh Kharkov cuối tháng 12/2025. Ảnh: AFP

"Cần bắn một, hai phát đạn để làm vũ khí ấm lên rồi mới bôi hỗn hợp đó", quân nhân Ukraine cho hay.

Theo Nefor và Andrieiev, mùa đông khắc nghiệt càng làm tăng thêm gánh nặng về tinh thần đối với binh sĩ Ukraine, những người vốn đã chịu nhiều áp lực khi thiếu quân tiếp viện và chiến sự kéo dài.

Đại đội của Nefor thường chia ra thành các nhóm nhỏ 2-3 người, tối đa là 4, để di chuyển đến vị trí trên tiền tuyến nhằm tránh bị drone trinh sát Nga phát hiện. Các binh sĩ thay phiên nhau canh gác bên trong chiến hào, mỗi ca kéo dài vài giờ, để đồng đội có thể lần lượt lui về vị trí nghỉ ngơi ấm áp hơn.

Andrieiev cho biết nếu có nhiều phi công drone hơn, anh có thể cho luân chuyển lực lượng ở tiền tuyến 4-5 ngày một lần, thay vì buộc phải để họ làm nhiệm vụ trong rừng từ hai đến ba tuần liên tục.

"Ở lâu như vậy trong điều kiện nhiệt độ đóng băng rất mệt mỏi, ngay cả khi mang theo vật sưởi ấm", Andrieiev nói.

Theo anh, binh sĩ Ukraine cần thêm nhiên liệu và quần áo để thực hiện nhiệm vụ. Một việc đơn giản như đi vệ sinh trong chiến hào cũng rất căng thẳng, do họ luôn phải đối mặt với mối đe dọa từ drone Nga, trong khi lại không thể phản ứng nhanh do mặc nhiều quần áo, áo giáp và mang theo trang bị chiến đấu.

Ngoài ra, bất chấp thời tiết giá lạnh, các cuộc tập kích của Nga vẫn diễn ra với tần suất và cường độ dày đặc như mọi khi. "Bất kể thời tiết như thế nào, họ vẫn cứ băng qua cánh đồng đóng băng để tấn công chúng tôi", Andrieiev cho hay.

Phạm Giang (Theo Business Insider)