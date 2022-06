Lính tình nguyện Mỹ có thể đã bị Nga bắt ở Ukraine

Hai lính tình nguyện Mỹ mất liên lạc khi tham chiến tại tỉnh Kharkov, có thể trở thành những công dân Mỹ đầu tiên bị Nga bắt trong xung đột.

Hai cựu quân nhân Mỹ tình nguyện tham chiến tại Ukraine mất liên lạc với người thân sau khi làm nhiệm vụ tại tỉnh đông bắc Kharkov hồi giữa tuần trước và có thể đã bị Nga bắt làm tù binh, gia đình hai người cho biết ngày 15/6.

"Tất cả những gì chúng tôi biết từ Bộ Ngoại giao Mỹ vào thời điểm này là họ đang mất tích, không có thông tin nào khác. Chúng tôi sẽ phải tính tới những kịch bản khác nếu quá trình tìm kiếm kéo dài hơn", Joy Black, hôn thê của một trong hai lính tình nguyện Mỹ, cho hay.

Một nhóm lính tính nguyện nước ngoài tham chiến tại Ukraine hồi tháng 3. Ảnh: Twitter/jmvasquez1974.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby từ chối xác nhận thông tin hai lính tình nguyện Mỹ mất tích và khuyến cáo công dân nước này không đến Ukraine. "Nếu điều đó là thật, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đưa họ về nhà an toàn. Ukraine là vùng chiến sự. Nếu bạn muốn hỗ trợ Ukraine, có hàng loạt phương án khác an toàn và hiệu quả hơn", ông nói với các phóng viên.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là những công dân Mỹ đầu tiên bị lực lượng Nga bắt khi tham chiến tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát ngày 24/2.

Ukraine bắt đầu thành lập Quân đoàn Quốc tế vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Kiev cam kết miễn thị thực nhập cảnh cho những người nước ngoài sẵn sàng đến nước này tham chiến chống lại lực lượng Nga. Những người này được đề nghị đến đăng ký tại các đại sứ quán của Ukraine ở phương Tây và ra chiến trường.

Quân đội Nga gọi những tay súng tình nguyện phương Tây này là "lính đánh thuê nước ngoài" và cho biết chính quyền Ukraine đã tuyển mộ gần 7.000 tay súng từ 63 quốc gia, trong đó nhiều người đã bỏ trốn, bị giết hoặc bị bắt làm tù binh. Nguồn bổ sung lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine gần như cạn kiệt kể từ đầu tháng 5, còn khoảng 3.500 người đang hiện diện tại nước này so với con số 6.600 khi bùng phát chiến sự .

Chính phủ Ukraine ngày 8/6 tuyên bố coi tất cả tình nguyện viên nước ngoài tới quốc gia này tham chiến đều là thành viên lực lượng vũ trang Ukraine, cần được đối xử như tù binh chiến tranh theo Công ước Geneva.

Vũ Anh (Theo Reuters)