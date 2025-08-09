Lính Thái Lan trúng mìn khi tuần tra biên giới giáp Campuchia

Ba binh sĩ Thái Lan bị thương vì giẫm phải mìn khi đang tuần tra khu vực biên giới ở tỉnh Sisaket, giáp với Campuchia.

Quân đội Thái Lan cho biết vụ nổ mìn xảy ra vào khoảng 10h hôm nay tại huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket giáp biên giới với Campuchia, khi phân đội tuần tra thuộc Đại đội Bộ binh số 111 đang rà soát khu vực để đặt hàng rào dây thép gai.

Sự việc khiến một quân nhân bị thương nặng ở chân, một bị thương ở lưng và cánh tay, người còn lại tổn thương nghiêm trọng ở tai và bị choáng vì sức ép từ vụ nổ. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương điều trị.

Giới chức Thái Lan cho biết đây là lần thứ ba binh sĩ nước này bị thương do trúng mìn khi tuần tra các khu vực biên giới giáp Campuchia trong vòng một tuần qua.

Binh sĩ Thái Lan được chuyển tới bệnh viện sau khi trúng mìn tại tỉnh Sisaket sáng 9/8. Ảnh: Bangkok Post

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết ông đã nhận được báo cáo về vụ nổ mìn ở Sisaket và bày tỏ chia buồn với những người lính bị thương. Ông thêm rằng thông tin chi tiết về sự việc sẽ được gửi tới Bộ Ngoại giao Thái Lan để đánh giá theo các điều khoản của Hiệp ước Ottawa, có tên đầy đủ là "Công ước về cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao các loại mìn sát thương cá nhân và Phá hủy chúng".

Lãnh đạo Thái Lan cho hay vấn đề cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC), với nội dung xoay quanh xác định các địa điểm cụ thể cho hoạt động rà phá bom mìn.

Sự việc xảy ra hai ngày sau khi Campuchia và Thái Lan đạt đồng thuận về 13 điểm then chốt trong thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang các khu vực khác dọc biên giới hai nước. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng ở cả hai bên.

Campuchia và Thái Lan sau đó đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7 trong cuộc đàm phán tại Malaysia.

Thùy Lâm (Theo AFP, Bangkok Post)