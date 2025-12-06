Lính Mỹ bắn nhầm đặc vụ ngầm đang theo dõi IS tại Syria

Lực lượng Mỹ và nhóm vũ trang địa phương đột kích để bắt thành viên IS, nhưng lại bắn nhầm điệp viên đang theo dõi nhóm này.

Các binh sĩ Mỹ cùng thành viên nhóm Quân đội Tự do Syria (SFA), được Washington huấn luyện và từng tham gia chống chính quyền cựu tổng thống Bashar al-Assad, rạng sáng 19/10 đột kích vào thị trấn Dumayr ở phía đông thủ đô Damascus để truy lùng các thành viên cấp cao phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, họ đã bắn nhầm Khaled al-Masoud, điệp viên đang bí mật thu thập thông tin tình báo về IS, khiến người đàn ông này qua đời sau đó, các quan chức Syria và thành viên gia đình ngày 5/12 cho biết.

Mẹ của al-Masoud là Sabah al-Sheikh al-Kilani kể lại nhóm binh sĩ Mỹ đến bao vây ngôi nhà nơi ông sống với vợ và 5 con gái. Dù al-Masoud nói rằng ông là đặc vụ thuộc lực lượng an ninh hỗn hợp của Bộ Nội vụ Syria, nhóm lính Mỹ vẫn phá cửa và bắn ông trọng thương rồi đưa đi.

Khaled al-Masoud. Ảnh: AP

Các quan chức an ninh Syria sau đó yêu cầu gia đình đến bệnh viện để nhận thi thể al-Masoud. Chưa rõ al-Masoud chết thế nào, gia đình cho rằng ông bị nhắm mục tiêu do thông tin sai lệch mà SFA cung cấp.

Đại diện của SFA chưa bình luận về thông tin. Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Syria, đặc phái viên Mỹ tại Syria Tom Barrack từ chối bình luận.

Anh họ của al-Masoud cho biết ông làm việc với lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) của Ahmed al-Sharaa trước khi chính quyền cựu tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, sau đó từ tỉnh Idlib về Dumayr làm việc cho cơ quan an ninh của chính phủ mới.

Hai quan chức an ninh và một quan chức chính trị Syria xác nhận al-Masoud làm việc cho cơ quan an ninh của chính phủ lâm thời Syria. Hai người trong số này cho biết ông đã tham gia cuộc chiến chống IS.

Truyền thông đưa tin Mỹ bắt được một thành viên cấp cao của IS trong vụ đột kích hồi tháng 10. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, lại không đưa ra thông báo nào liên quan.

Wassim Nasr, chuyên gia của tổ chức tư vấn Trung tâm Soufan có trụ sở tại New York, cho biết cái chết của al-Masoud "có thể là bước lùi lớn trong nỗ lực chống IS". "Ông al-Masoud đã thâm nhập vào nhóm tàn dư IS hoạt động ở vùng sa mạc phía nam Syria", Nasr nói.

Chưa rõ có ai cố tình cung cấp thông tin sai lệch trong vụ đột kích ngày 19/10 hay không. Theo Nasr, các nhóm đối địch tại Syria đôi khi lợi dụng liên quân do Mỹ dẫn đầu để trả thù nhau.

"Vụ đột kích nhằm vào al-Masoud là hậu quả của sự thiếu phối hợp giữa liên quân và chính quyền Syria", Nasr nói. "Mỹ cần thiết lập đường dây nóng với Syria để xác định danh tính những người trên thực địa".

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP)