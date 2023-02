Linh hoạt thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự

Có thể tổ chức theo mô hình cao đẳng hai năm nhưng cho phép tham gia các khóa học 1-3 tháng một năm, trong suốt giai đoạn 18-25 tuổi.

5 năm trước tôi có một doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm. Doanh nghiệp nhỏ ngành IT tuyển nhân sự rất khó, thậm chí đăng tuyển trả phí nhưng không có ứng viên.

Một lần một nhân viên trong công ty giới thiệu một người bạn ứng tuyển. Về tuổi tác hai người bằng nhau nhưng ứng viên chỉ xin vào vị trí junior trong khi bạn nhân viên đang ở vị trí trưởng nhóm (team leader).

Lý do là ứng viên đã từng làm tới vị trí senior nhưng do "trúng tuyển" nghĩa vụ quân sự phải dừng công việc 18 tháng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, kinh nghiệm đã mai một và kiến thức, nhất là ngành IT, không còn cập nhật kiến thức nên phải chấp nhận làm lại từ đầu.

Bạn ứng viên trúng tuyển và thể hiện rất tốt, nhưng xét ở góc độ người sử dụng lao động và kinh doanh, công ty vẫn sẽ phải nâng level theo thời hạn tính bằng năm nên sẽ có thiệt thòi nhất định.

Xét về việc đào tạo chiến sĩ bộ đội các kỹ năng cần thiết để phục vụ đất nước trong hoàn cảnh có chiến tranh, theo tôi việc đi nghĩa vụ một cách bắt buộc (với một số thanh niên) và tập trung huấn luyện 18 hay 24 tháng nên có phương án linh hoạt hơn.

Bất cứ kỹ năng gì sau một thời gian ngắn không sử dụng cũng sẽ quên. Do đó, theo tôi nên có nội dung, tiêu chuẩn yêu cầu huấn luyện chiến sỹ giống như một chương trình đào tạo cao đẳng hai năm nhưng cho phép tham gia theo các khóa 1-3 tháng một năm trong suốt giai đoạn nam thanh niên từ 18-25 tuổi.

Mỗi người hàng năm đều phải tham gia huấn luyện theo các module phù hợp, sắp xếp từ dễ tới khó và phải thi kiểm tra. Nếu đạt thì coi như hoàn thành chương trình, nếu không đạt thì có thể cho nợ nhưng giai đoạn hai năm cuối từ 23-25 tuổi sẽ phải huấn luyện tập trung tại doanh trại quân đội từ 3-6 hay thậm chí 12 tháng.

Việc này vừa đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa có sự lặp lại, kiểm tra đánh giá trong suốt quá trình 18-25 tuổi để đảm bảo chiến sĩ dự bị luôn sẵn sàng, vừa tạo sự linh hoạt để tất cả các nam thanh niên trong độ tuổi có thể linh hoạt sắp xếp cuộc sống, công việc nhưng vẫn tham gia huấn luyện.

Thiết nghĩ rất nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ muốn học các kỹ năng võ thuật, bắn súng, chiến đấu, phối hợp đồng đội... và rèn luyện kỷ luật quân ngũ nhưng việc tập trung kéo dài 18 tháng hay 24 tháng có thể ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và sự nghiệp của họ.

Các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm nên tìm ra giải pháp phù hợp, dung hòa và có lợi cho tất cả các bên.

