Lính cứu hỏa: 'Tay nắm cửa tự động là xu hướng nguy hiểm'

Một sĩ quan của Hiệp hội cứu hỏa Đức khuyến cáo tay nắm cửa ôtô phải mở được bằng cơ học, sau tai nạn cháy xe Tesla gây chết người.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở Schwerte hôm 7/9 khiến ba người thiệt mạng và không thể cứu hộ do cửa bị không thể mở, Hiệp hội Cứu hỏa Đức (DFV) yêu cầu cửa xe điện phải dễ dàng mở mà không cần dụng cụ sau khi mất điện.

"Người ứng cứu đầu tiên phải có khả năng mở cửa không bị kẹt một cách nhanh chóng và không cần dụng cụ", Jorg Heck, sĩ quan cứu hỏa Wiesbaden và kỹ sư ôtô thuộc Hiệp hội Cứu hỏa Đức (DFV), chia sẻ với Auto Motor und Sport. "Phải có một thứ gì đó mang tính cơ học. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn phải có khả năng mở cửa một cách trực quan từ cả bên trong lẫn bên ngoài".

Hai tuần trước, chiếc Tesla Model S Plaid ở Schwerte rời khỏi đường đi và đâm vào cây. Chiếc xe ngay lập tức bốc cháy, nguồn điện bị hỏng và tay nắm cửa tự động có thể không hoạt động. Hai trẻ 9 tuổi ngồi ở hàng ghế sau không thể mở cửa từ bên trong và bị bỏng nặng, cũng như tài xế. Một trẻ 9 tuổi khác đã tự thoát ra ngoài.

Tay nắm cửa ẩn trên một mẫu xe Tesla. Ảnh: TVD

"Những người trong xe phải có cơ hội thoát ra, và lực lượng ứng cứu và cứu hộ phải có cơ hội can thiệp", Heck nhấn mạnh, cũng đề cập đến vụ tai nạn thương tâm ở Schwerte.

"Trong các thử nghiệm va chạm, nguồn điện 12 V thường vẫn có sẵn, nhưng thực tế, đặc biệt trong các vụ tai nạn nghiêm trọng, điều này thường không xảy ra", Heck cho biết.

Heck mô tả việc ngày càng nhiều nhà sản xuất - bao gồm Mercedes, Audi và BMW - lắp đặt tay nắm cửa điện tử có thể thu vào, khiến việc mở cửa trở nên khó khăn hơn sau tai nạn, là một "xu hướng nguy hiểm".

Ford Mustang Mach-E không còn tay nắm cửa: cửa tự động mở chỉ bằng một nút bấm. Audi đưa ra giải pháp cho vấn đề này trên chiếc A5 hiện tại: một dây mở cửa đẩy ra khỏi tay nắm sau khi túi khí bung ra.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất sẽ sớm phải đưa ra các giải pháp toàn diện, vì Euro NCAP sẽ hạ xếp hạng các mẫu xe có tay nắm cửa ẩn không thể vận hành sau khi mất điện bắt đầu từ năm 2026.

Mỹ Anh