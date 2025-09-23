Ba người thiệt mạng trong xe Tesla cháy vì cửa không thể mở

ĐứcMột người đàn ông 43 tuổi và hai trẻ 9 tuổi mất mạng trong chiếc xe điện cháy sau khi cứu hộ không thể mở cửa.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Schwerte (North Rhine-Westphalia) vào khoảng 14h chiều 7/9. "Tài xế xe điện đang cố gắng vượt một đoàn ôtô và, và với lý do vẫn chưa rõ ràng, đã rời khỏi đường đi. Xe trượt xuống mương và đâm vào cây", Bernd Pentrop, phát ngôn viên của cảnh sát quận Unna, giải thích với Bild. chiếc xe bốc cháy và ba hành khách không thể được cứu. Theo WDR, đó là một chiếc Tesla.

"Có ba phương tiện liên quan. Hai chiếc đã cố gắng vượt qua đoàn xe cùng lúc", Pentrop cho biết. Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn vẫn được tiến hành.

Theo cảnh sát, một bé trai 9 tuổi đã tự mình thoát khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Cậu bé sau đó được trực thăng đưa đến bệnh viện.

Chiếc xe điện cháy trụi sau khi rời khỏi đường đi và lao xuống mương, đâm vào cây. Ảnh: News4 Video-Line

Chiến dịch cứu hộ quy mô lớn này có sự tham gia của hai trực thăng cứu hộ, cùng nhiều cảnh sát và nhân viên y tế. Cảnh sát vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về danh tính các nạn nhân.

Roman Jedrzejewski, chủ một cửa hàng sơn đối diện hiện trường vụ tai nạn, cho biết anh đã chạy đến giúp đỡ nhưng không thể cứu được ba người bên trong.

"Tôi lấy bình chữa cháy và chạy đến. Nhưng điều đó không giúp ích gì", anh nói với tờ báo địa phương Ruhr News.

"Tôi muốn cứu người", anh nói. "Tôi cố gắng mở cửa xe, nhưng không được. Nó đã rất nóng vì lửa, nhưng phần bên phải của xe vẫn còn khá nguyên vẹn. Tôi không giúp gì được. Nó không có tác dụng," anh nói, vừa lau nước mắt.

Xe được đưa khỏi hiện trường sau khi dập cháy. Ảnh: WDR

Xe Tesla có cửa điện tử, mở bằng cách nhấn nút thay vì kéo tay nắm, loại có thể thu vào. Tuy nhiên, trong trường hợp va chạm, hệ thống điện của xe có thể bị hỏng, khiến cửa không thể sử dụng được.

Xe Tesla có hệ thống mở cửa thủ công bên trong, nhưng trẻ em có thể không tiếp cận được hoặc không thể vận hành chúng ngay cả khi tài xế biết về chúng.

Hiệp hội ôtô Đức, ADAC, đã cảnh báo các tài xế vào tháng 4/2024 rằng tay nắm cửa có thể thu vào có thể gây nguy hiểm.

Chỉ trong tuần qua, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết họ đã mở một cuộc điều tra đối với khoảng 174.000 xe Tesla Model Y đời 2021 do có báo cáo rằng tay nắm cửa điện tử có thể không hoạt động.

Cũng trong tuần qua, CEO của hãng Volkswagen, Thomas Schafer, đề cao thiết kế truyền thống, cho rằng tay nắm cửa phẳng thì tốt, nhưng rất khó vận hành.

Đầu tháng 9, các cơ quan quản lý ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc cho biết đang xem xét lệnh cấm tay nắm cửa thò ra, thụt vào ở xe điện hóa vì an toàn.

Mỹ Anh