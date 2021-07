Lính cứu hỏa mất con trong vụ sập chung cư

MỹCon gái 7 tuổi của một lính cứu hỏa Miami nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ sập chung cư 12 tầng.

Joseph Zahralban, cảnh sát trưởng thành phố Surfside, bang Florida, hôm 2/7 thông báo tìm thấy thi thể bé gái 7 tuổi trong đống đổ nát của tòa chung cư Champlain Towers South.

Ông đề nghị tôn trọng sự riêng tư của gia đình cô bé và sở cứu hỏa, cho hay không công bố tên cháu bé theo yêu cầu của gia đình.

Gấu bông, nến và hoa, đặt tại khu tưởng niệm nạn nhân vụ sập chung cư Champlain Towers. Ảnh: AFP.

Alan Cominsky, giám đốc sở cứu hỏa Miami-Dade, cho hay bố của nạn nhân không có mặt trong đội giải cứu khi họ tìm thấy thi thể bé. Các đồng đội của ông đã đưa thi thể bé ra ngoài và gọi cho ông.

Bé gái là một trong hai thi thể nạn nhân được phát hiện thêm vào 1/7, nâng tổng số người thiệt mạng được xác nhận trong thảm kịch lên 22, theo thị trưởng hạt Miami-Dade Levine Cava.

"Mỗi đêm trôi qua kể từ thứ 4 tuần trước đều cực kỳ khó khăn với mọi người, nhất là với những gia đình bị ảnh hưởng, nhưng tối qua lại vô cùng đặc biệt", bà nói. "Nó thực sự rất khác, càng khó khăn hơn đối với người làm trong lực lượng phản ứng nhanh của chúng ta".

Bà đã ký lệnh cho phép phá dỡ phần còn lại của tòa nhà chưa sập với lý do an toàn. Một tòa chung cư khác ở bãi biển phía bắc Miami, cách Surfside khoảng 10 km, đã phải đóng cửa và sơ tán người dân, sau khi thanh tra xây dựng phát hiện cấu trúc tòa nhà và hệ thống điện không đủ an toàn.

Khoảnh khắc chung cư 12 tầng ở Mỹ đổ sập Khoảnh khắc chung cư 12 tầng đổ sập ở Mỹ. Video: New York Post.

Thành phố cho hay động thái này nhằm "phòng ngừa", trong lúc giới chức đang kiểm tra mọi tòa nhà chung cư sau vụ sập ở Surfside. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Florida hôm 1/7 để gặp gỡ những người sống sót, thân nhân người mất tích và lực lượng cứu hộ.

Tòa nhà phía nam của chung cư Champlain Towers bất ngờ đổ sập lúc 1h15 ngày 24/6, khiến 22 người thiệt mạng, 126 người mất tích. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ sập. Sở cảnh sát hạt Miami-Dade đang dẫn đầu cuộc điều tra, lưu ý không có bằng chứng nào về hành vi phá hoại. Một báo cáo kỹ thuật năm 2018 phát hiện khiếm khuyết trong cấu trúc của tòa nhà và đây hiện là trọng tâm điều tra.

Hồng Hạnh (Theo CNN/AFP)