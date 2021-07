Người chết trong vụ sập chung cư Mỹ tăng lên 22

Thêm hai thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát của chung cư 12 tầng ở Florida ngày 2/7, nâng số người thiệt mạng lên 22.

Các nạn nhân được tìm thấy sau khi Daniella Levine Cava, người đứng đầu hạt Miami-Dade, cho biết đã ký lệnh phá dỡ phần còn lại của chúng cư 12 tầng do các vấn đề an toàn.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tìm kiếm cứu nạn", Levine Cava nói, "Chúng tôi đang đánh giá tất cả tác động có thể xảy ra và xác định thời điểm tốt nhất để bắt đầu phá dỡ".

Hiện trường vụ sập chung cư 12 tầng tại thị trấn Surfside thuộc bang Florida của Mỹ ngày 24/6. Ảnh: AP.

Nhân viên cứu hộ phải dừng nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trong gần như cả ngày 1/7 do vì lý do an toàn tại hiện trường vụ sập chung cư ở thị trấn Surfside, gần thành phố Miami Beach. Hoạt động cứu hộ được nối lại vào cuối ngày.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm thi thể hai nạn nhân, trong đó có con gái 7 tuổi của một lính cứu hỏa ở thành phố Miami, Levine Cava cho biết. Bà nói thêm lực lượng cứu hộ mỗi đêm đều gặp khó khăn trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Giới chức đang theo dõi cơn bão Elsa, đang hoành hành ở khu vực Caribe, và lo ngại công tác cứu hộ cứu nạn có thể bị ảnh hưởng nếu cơn bão quét qua bang Florida vào đầu tuần tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/7 tới Florida để gặp người sống sót, thân nhân của người mất tích trong vụ sập chung cư cùng những nhân viên cứu hộ tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Khoảnh khắc chung cư 12 tầng ở Florida sập Khoảnh khắc chung cư 12 tầng đổ sập rạng sáng 24/6. Video: AP.

Chung cư Champlain Towers tại thị trấn Surfside, được xây năm 1981, đổ sập vào 2h sáng 24/6 khi phần lớn cư dân bên trong đang ngủ. Một báo cáo từ năm 2018 cho biết một kỹ sư tìm thấy bằng chứng về hư hỏng kết cấu lớn dưới sàn hồ bơi và tình trạng bê tông xuống cấp trong tầng hầm để xe của tòa chung cư.

Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy toàn bộ một mặt của tòa nhà bất ngờ tách thành hai phần rồi sụp xuống, những đám bụi lớn bay lên. Các quan chức cho biết tòa nhà có 130 căn hộ, khoảng 80 trong số này có người ở. Khoảng một nửa tòa nhà đã sập.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)