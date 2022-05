Lính công binh bắt cá, tìm rau ở phái bộ UNISFA

Nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm tươi sống, Phân đội Hậu cần đã tìm kiếm các loại rau rền cơm, tầm bóp, hoa mướp và đánh cá rô phi dưới hồ tại Abyei (UNISFA).

Theo quy định chung đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, một đơn vị triển khai mới sẽ tự bảo đảm hậu cần trong thời gian ban đầu do hệ thống đặt hàng của Liên Hợp Quốc có độ trễ nhất định. Đối với Đội công binh số 1 của Việt Nam, công tác hậu cần chuẩn bị từ trong nước và được các thành viên mang theo hành lý cá nhân, kết hợp với sử dụng căng tin ở các căn cứ chung chuyển của Liên Hợp Quốc, ví dụ Entebbe/Uganda, Kadugli (Sudan).

Khi đặt chân tới Abyei thuộc Phái bộ UNISFA, nơi Đội công binh số 1 đóng quân, Phân đội hậu cần đã nghiên cứu phương án bảo đảm thực phẩm tươi xanh tại chỗ, không chỉ đáp ứng cho 28 thành viên Đoàn tiền trạm Đội Công binh số 1 mà còn cho cả đội 156 người sẽ tới trong tháng 5.

Lính công binh hái rau mướp, bổ sung nguồn rau xanh trong bữa ăn. Ảnh: Đội Công binh số 1

Về rau xanh, do nhân dân địa phương không trồng và chợ không bán, trong khi cung ứng của Phái bộ cũng hạn chế do quãng đường vận tải xa, bảo quản lạnh khó khăn nên chủ yếu đơn vị nhận được một số loại như bắp cải, ớt to, khoai tây... Khi rau đến nơi, đơn vị phải loại bỏ khoảng 30-50% vì hư hỏng.

Nhờ sự tháo vát của anh Nguyễn Văn Ảnh, quản lý bếp và nhân viên của đoàn tiền trạm, bộ đội đã khai thác các loại rau xanh đưa vào bữa ăn như rền cơm, tầm bóp, muống, ngọn hoa mướp... Khi đi tập thể dục khu vực bãi đỗ trực thăng, các anh phát hiện hai cây me cổ thụ, đang có rất nhiều quả. Mỗi lần, bộ đội hái được khoảng nửa bao tải để nấu canh chua dần.

Ngoài rau xanh, bộ đội Việt Nam tổ chức đánh bắt cá ở hồ trong Phái bộ UNISFA. Trong 2 tiếng buổi sáng cuối tuần qua, anh Ngô Duy Đĩnh và một số anh em đã bắt được hơn 10 kg cá rô phi loại lớn. Đây là nguồn thực phẩm tươi sống quan trọng và có thể đảm bảo trong một thời gian dài.

Theo Chỉ huy Đội Công binh số 1, trước mắt lính công binh mượn ván nổi của nhân viên địa phương đang làm việc cho Phái bộ để sử dụng thay thuyền. Khi trang bị của đội công binh đến nơi, đội sẽ tổ chức làm chiếc thuyền sắt không chỉ đánh bắt cá mà còn sử dụng khi mùa mưa đến. Dự kiến hầu hết khu vực Abyei sẽ bị ngập 0,5-1 m trong 2-3 tháng.

Lính công binh mượn ván nổi của người dân để bắt cá. Ảnh: Đội Công binh số 1

Trước đó ngày 6/5, đoàn tiền trạm Đội Công binh số 1 đã đến Phái bộ an ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử Đội Công binh tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cũng là đội hình cấp đơn vị có số thành viên lớn nhất với 184 người, gấp ba lần quy mô bệnh viện dã chiến cấp 2 đã được Việt Nam triển khai tại Phái bộ ở Nam Sudan.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Hai nước đã ký Thỏa thuận ngày 20/6/2011, cam kết rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, cho đến nay hai nước chưa có nhiều tiến triển thực chất. UNISFA được thành lập năm 2011 theo Nghị quyết 1990 của Hội đồng Bảo an với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và thúc đẩy phi quân sự hóa tại Abyei.

Xuân Hoa