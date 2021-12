Lĩnh án vì tấn công người trong 'Tịnh thất Bồng lai'

Long AnSau hơn hai năm ném gạch gây thương tích 13% cho người trong cơ sở thờ tự "Tịnh thất Bồng lai", Châu Vinh Hóa bị tuyên phạt 2 năm tù treo.

Tối 9/12, Châu Vĩnh Hóa (46 tuổi) được TAND tỉnh Long An chấp nhận đơn xin giảm án, chuyển từ 2 năm tù giam sang 2 năm tù treo về tội Cố ý gây thương tích.

Bà Châu Vinh Hóa tại toà chiều 9/12. Ảnh: Hoàng Nam

Theo bản án sơ thẩm, bà Hóa bán hủ tiếu gần nhà ông Võ Văn Thắng (48 tuổi, ngụ TP HCM) - có con gái 23 tuổi thường bỏ nhà đến "Tịnh thất Bồng lai" (đã đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) để "tu". Cơ sở thờ tự tư nhân này ở ấp Lập Thành, huyện Đức Hòa, Long An - do bà Cao Thị Cúc (61 tuổi) đứng tên cùng ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) và có hơn 20 người sinh sống.

Ông Thắng nhiều lần đến đây để bắt con về nhưng không được. Ngày 24/10/2019, ông Thắng cùng 16 người trong gia đình lại tìm đến, xông vào nhà bà Cúc tìm con gái. Bà Hóa vì hiếu kỳ nên cũng theo đến đây.

Trong lúc nhóm ông Thắng và những người trong cơ sở thờ tự xô xát, bà Hóa cầm miếng gạch men ném trúng mặt anh Lê Thanh Nhị Nguyên (22 tuổi, sống tại tịnh thất), gây thương tích 13%.

Bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Nam

Hồi tháng 4, TAND huyện Đức Hòa xử sơ thẩm tuyên phạt bà Hoá 2 năm tù, buộc bồi thường cho nạn nhân 9 triệu đồng. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

Trong khi đó bị hại kháng cáo đòi bồi thường 3,3 tỷ đồng; đề nghị hủy án sơ thẩm điều tra lại, làm rõ thêm về hành vi xâm phạm chỗ ở của nhóm người nhà ông Thắng. Tuy nhiên, yêu cầu bồi thường này không được tòa phúc thẩm chấp nhận vì không có căn cứ. Ngoài ra, HĐXX cũng cho rằngmục đích của gia đình ông Thắng đến tịnh thất là để tìm con và có người ra mở cửa cho họ vào chứ không xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp.

