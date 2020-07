Cách ly 17 người tại 'Tịnh thất Bồng Lai'

Long AnTiếp xúc với một người từ Campuchia trở về, 17 người tại "Tịnh thất Bồng Lai" được yêu cầu đi cách ly, lấy mẫu kiểm tra y tế, nhưng họ không đồng ý.

Chiều 25/7, nguồn tin từ UBND tỉnh Long An cho hay, cơ quan chức năng huyện Đức Hòa đã cưỡng chế 17 người tại "Thiền am bên bờ vũ trụ" (còn gọi Tịnh thất Bồng Lai, ở xã Hòa Khánh Tây), do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ, lên xe đưa đi cách ly, lấy mẫu kiểm tra y tế.

Trước đó, ông Đinh Thanh Hải (54 tuổi, quê Hậu Nghĩa, Đức Hòa) được xác định đã sang Campuchia trái phép, sau đó có đến Tịnh thất Bồng Lai.

Sau khi đưa ông Hải đi cách ly, hai hôm trước, ngành ý tế huyện đã đến Tịnh thất Bồng Lai yêu cầu những người tại đây đi cách ly, kiểm tra y tế. Tuy nhiên, họ không đồng ý, vì cho rằng ông Hải không đến nơi này.

Trả lời VnExpress, ông Đinh Thanh Hải cho hay, sáng 19/7, ông bắt xe ôm đi đường mòn qua Cửa khẩu Tho Mo (Đức Huệ) sang Campuchia lấy tiền nợ. Chiều cùng ngày, ông về lại Việt Nam. Ông không nhớ biển số hai xe ôm.

Đến 10h hôm sau, ông đi xe taxi màu vàng (không nhớ hãng, biển số) đến Tịnh thất Bồng Lai để phát quà cho một số em nhỏ trong khoảng 2 giờ.

Sáng 21/7, ông Hải đón xe ôm định sang Campuchia đưa giấy tờ cho bạn, nhưng dọc đường ông cảm giác khó thở, ho, nên ghé vào một trạm xá ở thị trấn Hậu Nghĩa mua thuốc uống. Tại đây, ông Hải được kiểm tra, đưa vào trung tâm y tế Hậu Nghĩa cách ly.

"Ngoài bị ho nhiều, đến nay sức khỏe tôi đã tạm ổn, chỉ lo bị cách ly lâu ở nhà không ai tưới mấy gốc thanh long", ông Hải nói.

Tịnh thất Bồng Lai không phải chùa vì không có giấy phép hoạt động. Điểm thờ tự này do nhóm người từ TP HCM xuống lập nên vài năm nay, có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ, không được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An công nhận.

Đây là nơi có hai thanh niên từng mặc áo tu hành thi hát trên kênh truyền hình, 5 em nhỏ sống tại nơi này cũng từng tham gia một game show khá nổi tiếng.

Tháng 10 năm ngoái, hơn 10 người tại TP HCM đã đến nơi này lục soát, xô xát với những người tại đây để tìm con gái, làm một thanh niên bị thương. Tịnh thất này sau đó tự đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 416 ca Covid-19, trong đó 51 bệnh nhân đang điều trị, 365 người đã khỏi. "Bệnh nhân 416" được Bộ Y tế công bố hôm nay, chấm dứt 99 ngày không lây nhiễm trong cộng đồng.

Hoàng Nam