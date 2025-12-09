Lĩnh 4 năm tù vì giả mang thai với Son Heung-min

Một phụ nữ khoảng 20 tuổi người Hàn Quốc bị kết tội tống tiền Son Heung-min sau khi tuyên bố mang thai với anh và đòi tổng cộng hơn 275.000 USD.

Người phụ nữ họ Yang bị truy tố đầu năm nay vì đe dọa công khai chuyện mang thai để nhận 205.000 USD từ Son Heung-min và sau đó cố gắng vòi thêm 70.000 USD. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi cũng bị cáo buộc đồng phạm.

Son Heung-min vẫy tay chào người hâm mộ sau trận Hàn Quốc gặp Kuwait trên sân Seoul World Cup, Seoul, Hàn Quốc ngày 10/6/2025. Ảnh: Reuters

Theo Yonhap, Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên Yang 4 năm tù, còn người đàn ông đồng phạm lĩnh 2 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định hai bị cáo đã lợi dụng danh tiếng và sự dễ tổn thương của Son, gây tổn hại tinh thần nghiêm trọng cho thủ quân ĐTQG.

Tòa cũng nhấn mạnh Yang chưa bao giờ xác nhận danh tính cha của đứa trẻ mà cô ta đang mang. Đại diện của Son chưa đưa ra bình luận, nhưng trước đó phía quản lý cho biết anh từng quen biết Yang nhưng bị cô ta tống tiền kèm các tài liệu ngụy tạo.

Thẩm phán Im Jeong-bin nhấn mạnh hành vi của Yang vượt xa một vụ tống tiền thông thường, khi có các biện pháp cực đoan nhằm bôi nhọ danh tiếng Son, như việc liên hệ truyền thông, thuê các công ty quảng cáo và khai thác vị thế người của công chúng của Son.

Vụ việc đã khiến Son chịu "tổn thương tâm lý đáng kể", theo nhận xét của tòa.

Son Heung-min mừng danh hiệu sau khi cùng Tottenham thắng Man Utd 1-0 ở chung kết Europa League trên sân San Mames, Bilbao, Tây Ban Nha ngày 21/5. Ảnh: Reuters

Son là một trong những cầu thủ châu Á hay nhất lịch sử. Anh nổi lên ở Leverkusen rồi gia nhập Tottenham hè 2015. Qua 10 năm gắn bó, tiền đạo người Hàn Quốc xếp thứ 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của CLB với 173 bàn, và là một trong 7 cầu thủ ra sân hơn 450 trận cho đội bóng thành London (454 trận).

Cùng Tottenham, Son vô địch Europa League mùa 2024-2025, cũng là danh hiệu đầu tiên của anh với CLB. Anh cũng từng giành Giải thưởng Puskas của FIFA cho siêu phẩm độc diễn vào lưới Burnley năm 2019, và Chiếc Giày Vàng Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 với 23 bàn.

Hè 2025, Son chuyển sang thi đấu cho Los Angeles FC tại MLS, ghi 12 bàn qua 13 trận mùa này.

Hồng Duy (theo Daily Mail)