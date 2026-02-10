Lineker khuyên Mainoo kiện Amorim

Theo cựu tiền đạo Gary Lineker, HLV Ruben Amorim đã kìm hãm sự phát triển của Kobbie Mainoo, sau khi tiền vệ này hồi sinh ở Man Utd dưới thời Michael Carrick.

Phát biểu trên podcast The Rest Is Football, cựu danh thủ tuyển Anh nói đùa rằng nếu ở vào vị trí của Mainoo, ông sẽ cân nhắc việc kiện Amorim. Theo Lineker, cách Amorim đối xử với Mainoo trong nửa đầu mùa giải là điều khó hiểu và gây tổn hại rõ ràng cho sự nghiệp của tiền vệ 20 tuổi.

"Nếu là Kobbie Mainoo tôi sẽ nghĩ xem có nên kiện Amorim hay không, dĩ nhiên là đùa thôi", Lineker nói. "HLV người Bồ Đào Nha đã lấy đi một năm trong sự nghiệp của cậu bé này. Đây là một cầu thủ tuyệt vời, chơi bóng nhẹ nhàng đến khó tin".

Mainoo gần như bị loại khỏi kế hoạch của Amorim trước khi HLV 40 tuổi bị sa thải hôm 5/1. Trong giai đoạn Amorim dẫn dắt Man Utd ở mùa này, Mainoo không có nổi một lần đá chính tại Ngoại hạng Anh. Điều đó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tiền vệ 20 tuổi từng là lựa chọn quan trọng của đội tuyển Anh tại Euro 2024, và đá chính trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

Theo Lineker, Mainoo hội tụ đầy đủ phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu. "Cậu ấy luôn muốn có bóng, nhận bóng trong không gian hẹp, xoay người và đưa ra quyết định đúng. Cách chơi rất thanh thoát", ông phân tích. "Amorim đã làm hại cậu ấy".

Từ khi Carrick lên nắm quyền, Mainoo lập tức trở lại đá chính ở cả 4 trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Man Utd thắng cả 4 trận đó, vươn lên Top 4. Trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham, Mainoo còn được khán giả Old Trafford đứng dậy vỗ tay khi rời sân lúc cuối trận vì màn trình diễn nổi bật.

Lineker tin rằng nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Mainoo sẽ có cơ hội lớn trở lại đội tuyển Anh, dù anh chưa được HLV Thomas Tuchel triệu tập kể từ tháng 9/2024. "Tôi tin Mainoo sẽ góp mặt ở World Cup 2026, miễn là khỏe mạnh và được ra sân thường xuyên, bởi cầu thủ này xuất sắc", cựu tiền đạo 65 tuổi nói thêm.

Lineker cũng nhắc đến chiếc áo phông "Free Kobbie Mainoo" (Trả tự do cho Kobbie Mainoo) anh trai của Mainoo từng mặc trên khán đài Old Trafford hồi tháng 12. "Anh trai cậu ấy đã gặp rắc rối vì chuyện đó, nhưng rõ ràng là có lý", ông nói tiếp. "Không thể hiểu Amorim đã nghĩ gì".

Dưới thời Amorim, Man Utd kiên định với hệ thống 3-4-3, khiến Mainoo không tìm được chỗ đứng phù hợp. HLV người Bồ Đào Nha ưu tiên dùng Casemiro và Bruno Fernandes trong vai trò tiền vệ trung tâm. Manuel Ugarte thường thay Casemiro, còn Mainoo là phương án dự phòng của Fernandes. Tuy nhiên, đội trưởng Man Utd thường chơi trọn trận, khiến Mainoo không có nhiều đất diễn.

Man Utd đang chuẩn bị đề nghị gia hạn hợp đồng với Mainoo, khi hợp đồng sẽ hết hạn hè 2027. Với mức lương chỉ 34.000 USD mỗi tuần như hiện tại, tiền vệ 20 tuổi sẽ được tăng đãi ngộ nhiều lần nếu đồng ý ký hợp đồng mới.

Hoàng An (theo talkSPORT)