Lindsay Lohan tái xuất ở phần hai 'Freaky Friday'

Diễn viên Lindsay Lohan tái hợp bạn diễn Jamie Lee Curtis trong phim "Freakier Friday", sau hơn hai thập niên từ khi phần đầu ra mắt.

Nhà phát hành tung teaser đầu tiên hôm 14/3, tiếp tục khai thác câu chuyện "hoán đổi thân xác" giống phần phim năm 2003. Trong dự án này, linh hồn mẹ con Anna (Lindsay Lohan) và Tess (Jamie Lee Curtis) lần lượt nhập vào hai cô con gái của Anna - do Julia Butters và Sophia Hammons thủ vai. Họ đối mặt nhiều tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống của nhau, từ đó thấu hiểu và đồng cảm. Đoạn video còn cho thấy Chad Michael Murray trở lại vai Jake, xuất hiện trên chiếc môtô.

Teaser 'Freakier Friday' Teaser "Freakier Friday", dự kiến ra mắt trong nước ngày 8/8. Video: Walt Disney Studios Vietnam

Phim do Nisha Ganatra chỉ đạo. Nhiều diễn viên từ phần trước cũng góp mặt như Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky và Rosalind Chao. Tác phẩm cũng có sự tham gia của Sophia Hammons, Maitreyi Ramakrishnan và Jordan E. Cooper.

Tháng 8/2024, Curtis và Lohan gặp gỡ khán giả, giới thiệu phần mới tại sự kiện D23 dành cho người hâm mộ. Freaky Friday là bản làm lại của tác phẩm kinh điển năm 1976 cùng tên, do Jodie Foster và Barbara Harris thủ vai chính. Dự án năm 2003 thành công tại phòng vé, nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, được coi như một trong những phim tuổi teen kinh điển.

Một số hình ảnh phim "Freakier Friday" tại sự kiện D23 năm ngoái. Ảnh: IGN

Lindsay Lohan, 39 tuổi, gia nhập làng giải trí năm ba tuổi. Cô kiếm hàng triệu USD với những dự án điện ảnh từ tuổi thiếu niên. Khi trưởng thành, cô góp mặt trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các quán rượu. Từ năm 2007, cô ngập trong scandal tại Hollywood. Khán giả chỉ còn nhớ đến Lohan là ngôi sao không biết kiểm soát cuộc sống, luôn gặp rắc rối, nghiện rượu, ma túy và từng lĩnh án tù.

Những năm gần đây, cô trở lại hoạt động showbiz, được nhận xét ngày càng trẻ trung. Đầu năm 2019, người đẹp sản xuất show truyền hình thực tế Lindsay Lohan's Beach Club, phát sóng trên MTV. Tháng 4/2020, ngôi sao Mean Girls tung ca khúc Back To Me sau 12 năm vắng bóng làng nhạc. Tháng 11/2020, cô giới thiệu dòng trang sức hợp tác với nhà thiết kế Lily Baker. Năm 2022, cô xuất hiện trong phim do Netflix sản xuất - Falling for Christmas, ra mắt dịp Giáng sinh. Năm ngoái, diễn viên đóng Irish Wish và Our Little Secret.

Lindsay Lohan trong cuộc phỏng vấn với đài ABC (Mỹ) năm 2024. Ảnh: ABC

Tháng 7/2023, cô sinh con trai đầu lòng với doanh nhân Bader Shamas. Lohan kết hôn Shamas năm 2022, sau hơn hai năm yêu. Trước đó, cô trải qua mối tình sóng gió với triệu phú Nga Egor Tarabasov. Hai người chia tay sau khi diễn viên tố cáo vị hôn phu bóp cổ, bạo hành cô tại nhà riêng.

Quế Chi (theo Hollywood Reporter)