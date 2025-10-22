Limo Green gia nhập đội taxi điện Xanh SM

Mẫu MPV thuần điện 7 chỗ có mặt trên nền tảng gọi xe với dịch vụ Xanh SM Limo tại Hà Nội và TP HCM, từ 21/10.

GSM, đơn vị vận hành taxi điện Xanh SM đưa vào vận hành dịch vụ gọi xe mới, sử dụng các dòng xe VinFast Limo Green, hướng đến nhóm khách gia đình, doanh nhân cần không gian xe rộng rãi. Các mẫu xe này sẽ sơn màu ghi xám hoặc đen theo định vị cao cấp, dễ phân biệt với Xanh SM Car (xanh lục lam) hoặc Xanh SM Premium (xanh lục lam phối ghi xám).

Xe điện VinFast Limo Green trong đội xe Xanh SM Limo. Ảnh: GSM

Mẫu Limo Green được Xanh SM sử dụng có trang bị tương đương phiên bản bán ra hồi tháng 8. Mẫu MPV điện có màn hình trung tâm 10,1 inch, điều hoà tự động một vùng, cửa gió riêng cho hàng ghế hai và ba, hệ thống lọc không khí. Xe dùng động cơ điện và dẫn động cầu trước, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm.

Bộ pin LFP dung lượng 60,12 kWh, cho tầm di chuyển đến 450 km một lần sạc đầy. Thời gian sạc 10-70% trong khoảng 30 phút. Theo GSM, dịch vụ Xanh SM Limo có chất lượng 5 sao, đội ngũ tài xế được tuyển chọn từ những "Bác tài xanh" đã nhận đánh giá cao về chất lượng phục vụ. "Chúng tôi sẽ sớm đưa dịch vụ Xanh SM Limo ra các thị trường trên thế giới, nhằm khẳng định năng lực và khát vọng của thương hiệu Việt trên bản đồ giao thông xanh toàn cầu", ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc Toàn cầu GSM nói.

Dịch vụ Xanh SM Limo có thể chở tối đa 6 hành khách. Ảnh: GSM

Trước dịch vụ Limo, hãng taxi điện Xanh SM vận hành các dịch vụ taxi 4 chỗ (Car, Premium), taxi sân bay (Airport), xe hai bánh (Bike), giao hàng (Express) và giao đồ ăn (Ngon). Trong tháng 9, VinFast bán 2.120 xe Limo Green, dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ, đồng thời nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.

Quang Anh