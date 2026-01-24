'Liều thuốc' đơn giản giúp sống lâu và khỏe mạnh

Chỉ cần thêm đúng 5 phút vận động cường độ trung bình đến mạnh mỗi ngày, bạn đã có thể thay đổi cục diện sức khỏe, sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí The Lancet được thực hiện dựa trên dữ liệu sức khỏe của hơn 150.000 người trưởng thành tại Mỹ, Thụy Điển, Na Uy và Anh. Kết quả cho thấy, việc thêm 5 phút tập thể dục hằng ngày có thể giúp ngăn ngừa tới 6% số ca tử vong ở nhóm người ít vận động nhất. Nếu áp dụng thói quen này cho toàn bộ dân số, tỷ lệ tử vong có thể giảm tới 10%.

Không chỉ khuyến khích vận động, các nhà khoa học còn tìm hiểu tác động của việc giảm thời gian ngồi lì một chỗ. Kết quả cho thấy ngồi ít đi 30 phút mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa khoảng 3% số ca tử vong ở nhóm lười vận động và 7% trên toàn bộ dân số.

Người dân đi bộ tập thể dục ven sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Giáo sư Ulf Ekelund (Trường Khoa học Thể thao Na Uy) nhấn mạnh: "Trong một cộng đồng có 100.000 người tử vong mỗi năm, chúng ta có thể cứu sống được 7.000 người chỉ bằng cách khuyến khích họ ngồi ít đi 30 phút".

Alyssa Lombardi, chuyên gia sinh lý học thể chất tại Hartford HealthCare, hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Bà cho rằng phong trào hướng tới lối sống tự nhiên đang lên ngôi. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc kê đơn, nhiều người đang chọn cách thay đổi lối sống. "Vận động chính là thuốc, dù chỉ 5 phút cũng có thể cải thiện đáng kể cả thể chất lẫn tinh thần của một người", bà chia sẻ.

Bác sĩ Bert Mandelbaum (Trung tâm Chỉnh hình Cedars-Sinai) đưa ra một góc nhìn thú vị về "Playspan" - khoảng thời gian chúng ta sống mà không bị khuyết tật hay bệnh tật bủa vây.

Ông giải thích rằng cơ thể chúng ta có những "công tắc" gene di truyền từ tổ tiên. Việc tập thể dục chính là cách bật những công tắc này lên để cơ thể thích nghi và dẻo dai hơn.

Mục tiêu của chúng ta không chỉ kéo dài trục X (tuổi thọ - Lifespan) mà còn phải đẩy cao trục Y (sức khỏe - Healthspan). Càng duy trì được sự cân đối, dinh dưỡng tốt và hệ xương khớp vững chắc, diện tích dưới biểu đồ "Playspan" càng lớn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, năng động cho đến những năm cuối đời thay vì sống trong đau yếu.

5 phút chỉ tương đương với thời gian bạn pha một tách cà phê hoặc đợi một chuyến xe buýt. Bạn có thể chọn đi bộ nhanh quanh văn phòng; leo cầu thang bộ thay vì thang máy; tập một vài động tác cardio nhẹ nhàng ngay tại phòng khách.

Mỹ Ý (Theo Medical News Today)