Liệu ta có thể gặp nhau trong mùa xuân mới

Tôi coi trọng cách cư xử trước sau, sống chân thành, biết quan tâm đến người khác.

Cách đây 3 năm, tôi từng gửi bài viết cho chương trình. Mặc dù nhận được một số email gửi đến nhưng trong tất cả, tôi không cảm nhận được sự đồng hành thực sự. Tôi nghĩ, có lẽ mình nên tiếp tục một mình đi về như từng có trong gần 10 năm qua. Sáng nay, vô tình vào đọc được bài viết: "Tìm được định mệnh ngay bài đầu tiên tôi đọc trên Hẹn hò VnExpress", trong không khí rộn ràng chào đón một mùa xuân mới, tôi tự nhủ: Thêm một lần nữa, để cho tôi hoặc cho anh một cơ hội tìm thấy nhau.

Về bản thân, vẫn là những thông tin cũ: Tôi là mẹ đơn thân, 44 tuổi, hiện sống tại Đồng Nai. Ngoại hình ở mức dễ nhìn, công việc ổn định, cuộc sống tự lập và gọn gàng. Tôi thích bơi lội, đi bộ, đọc sách truyện và tận hưởng những khoảnh khắc nhẹ nhàng để cân bằng cuộc sống. Tính cách của tôi khá trầm lắng, biết lắng nghe và thấu hiểu. Tôi coi trọng cách cư xử trước sau, sống chân thành, biết quan tâm đến người khác. Với tôi, một mối quan hệ bền vững cần sự tử tế, an tâm và tôn trọng lẫn nhau.

Nếu đọc được thư này, nếu anh không lớn hơn tôi quá nhiều tuổi, nếu anh có kinh tế ổn định và sống có trách nhiệm, nếu anh có sở thích tương đồng, nếu khoảng cách địa lý của anh không quá xa để sự quan tâm là thật, không chỉ qua những tin nhắn và cuộc gọi; đặc biệt, nếu anh cũng tìm một người để cùng đi tiếp, không vội vàng, không ồn ào, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng những lá thư chân thành đầu tiên. Cảm ơn chương trình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ