Tìm được định mệnh ngay bài đầu tiên tôi đọc trên Hẹn hò VnExpress

Hôm nay, khi ngồi viết lại những dòng này, tôi thấy lòng mình ngập tràn biết ơn và hạnh phúc. Bởi giữa cuộc đời rộng lớn, tôi đã tìm được tình yêu định mệnh của đời mình, một nửa mà chuyên mục Hẹn hò VnExpress đã vô tình se duyên.

Hành trình ấy bắt đầu từ một buổi chiều muộn rất đỗi bình thường. Thỉnh thoảng khi rảnh, tôi vẫn vào đọc mục Tâm sự trên VnExpress, nhưng thú thật, tôi chưa từng biết ở đó còn có một chuyên mục mang tên Hẹn hò. Hôm đó là chiều thứ sáu, ngày 14/3/2025, sau này tôi mới biết đó là ngày Valentine trắng. Khi công việc đã xong, tôi vào đọc một bài viết với tiêu đề: "Những người sếp có tâm và tầm liệu có tồn tại?", rồi kéo xuống phần bình luận. Ngay phía trên, tôi nhìn thấy một tiêu đề khác: "Tìm người đàn ông có tâm có tầm". Chỉ riêng tiêu đề thôi đã khiến tôi dừng lại. Tôi thầm nghĩ, một cô gái chọn cách đặt tiêu đề như vậy hẳn phải rất cá tính, thông minh và sâu sắc. Và rồi tôi bấm vào đọc.

Càng đọc, tôi càng có một cảm giác rất lạ, một sự đồng điệu khó diễn tả thành lời. Qua từng dòng chữ, hiện lên hình ảnh một người con gái giỏi giang, bản lĩnh nhưng vẫn dịu dàng; sống có nguyên tắc, yêu nghiêm túc, có tấm lòng bao dung và luôn hướng về gia đình. Những suy nghĩ, những giá trị sống em chia sẻ khiến tôi ngạc nhiên, vì sao lại có người giống mình đến thế? Trước khi đọc bài viết của em, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào một mối quan hệ mới.

Tôi là người đàn ông từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cuộc sống khi ấy gần như chỉ xoay quanh công việc và việc chăm sóc hai con. Nhưng ở cuối bài viết, khi em chia sẻ rằng em sẵn sàng mở lòng với cả những người từng có gia đình, tôi thực sự bất ngờ. Một cô gái còn trẻ, tri thức, thành công trong sự nghiệp và chưa từng kết hôn lại có thể bao dung đến vậy. Dẫu vậy, tôi cũng có chút lo lắng vì bài viết của em được đăng từ ngày 30/10/2024, đã gần năm tháng trôi qua. Tôi tin rằng, với con người và những điều em viết, hẳn em đã nhận được rất nhiều thư làm quen. Có lẽ em đã tìm được một người phù hợp. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi lại có một linh cảm rất rõ ràng, mình có duyên với người con gái này. Dù muộn, tôi vẫn phải viết, nếu không sẽ bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.

Chính linh cảm ấy đã khiến tôi gửi email cho em ngay lúc đó. Tôi viết rất nhanh, rất thật và nói rõ hoàn cảnh của mình, mở đầu rằng: "Minh thân mến (Minh không phải là tên thật của em), hôm nay anh tình cờ đọc được bài viết của em. Anh không biết là có 'muộn' hay không nhưng anh vẫn muốn gửi đôi dòng. Nếu thực sự là muộn, anh xin chúc mừng em và coi như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa hai người xa lạ. Nhưng nếu không, anh hy vọng đây có thể là khởi đầu cho một cuộc trò chuyện ý nghĩa. Bởi khi đọc những dòng em viết, anh cảm thấy lòng mình chậm lại...".

Khi nhấn nút gửi mail, tôi không dám kỳ vọng nhiều dù trong lòng luôn mong ngóng email hồi âm của em. Tôi chỉ tự nhủ rằng mình đã dám làm theo cảm xúc chân thành nhất. Tôi thậm chí còn nôn nóng đến mức gọi điện cho tòa soạn để xin thêm thông tin về em và, dĩ nhiên, tôi không được cung cấp. Vậy mà tối muộn hôm đó, tôi nhận được email hồi âm từ em. Niềm vui lúc ấy thật sự khó diễn tả. Từ ngày 14/3 đến 20/3/2025, chúng tôi đã gửi cho nhau tổng cộng 31 email.

Qua từng lá thư, tôi biết em đang công tác ở Sài Gòn và đến tháng 4 mới trở lại Hà Nội. Những câu chuyện giữa chúng tôi cứ thế nối dài, tự nhiên và đầy đồng điệu. Không hiểu vì sao, giữa những dòng thư ấy, tôi đã đủ dũng cảm để tỏ tình. Em nói: "Cho em thời gian". Rồi sau đó, em cho tôi số điện thoại. Tháng 4/2025 cuối cùng cũng đến. Khi em kết thúc chuyến công tác ở Sài Gòn, chúng tôi hẹn nhau, khi em ra Hà Nội, tôi sẽ đón em ở sân bay. Thế nhưng công việc khiến em phải ở lại thêm vài ngày.

Sáng hôm em bay ra Hà Nội, chiều tối hôm trước tôi lại phải bay vào Sài Gòn, rồi xuống Đồng Nai giải quyết công việc gấp, không thể gặp em ở Sài Gòn, thật là tiếc. Ông trời dường như muốn thử thách chúng tôi một chút. Và rồi, cuối cùng, chúng tôi cũng gặp nhau trực tiếp vào đúng ngày Giỗ Tổ 10/3 âm lịch. Khi đến điểm hẹn đón em, tôi thực sự không tin vào mắt mình nữa. Em ngoài đời không khác trong trí tưởng tượng của tôi là bao, dịu dàng, nữ tính, ánh mắt và nụ cười ấm áp.

Chiều hôm đó, chúng tôi đi uống nước, đi ăn, trò chuyện không ngừng như thể đã quen từ rất lâu. Và ngay trong lần gặp đầu tiên ấy, bên hồ Tây, nơi có hai con rồng, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên. Một khoảnh khắc mà tôi tin rằng mình sẽ nhớ suốt đời, khoảnh khắc đánh dấu sự khởi đầu của một tình yêu đẹp, đầy sự đồng điệu và thấu hiểu. Tình yêu của chúng tôi tiến triển nhanh nhưng vững vàng. Chỉ sau hai tháng, tôi đã được em đưa về xin phép bố mẹ em. Từ đó, gần như tuần nào chúng tôi cũng cùng về quê ăn cơm với bố mẹ vào cuối tuần.

Các em của em coi tôi như anh trai, bố mẹ em coi tôi như con trai cả. Tôi có thể một mình về nhà em, tự nấu ăn và cùng làm việc với bố mẹ em như một người con trong gia đình. Em từng nói với tôi rằng em không cảm thấy có bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai đứa, em đã quan sát và tìm sự khác nhau từ lúc mới quen, một tháng, 2-3 tháng hay đến bây giờ là gần năm rồi mà em cũng không thấy có sự khác nhau nào cả và em đã "từ bỏ" việc tìm kiếm sự khác nhau đó.

Càng ở bên nhau, chúng tôi càng nhận ra mình giống nhau đến lạ, từ suy nghĩ, cảm xúc đến cách nhìn cuộc sống. Nhiều khi tôi còn đùa: "Hay là anh với em có họ hàng với nhau vì cả hai cùng họ, thử về xem lại gia phả xem sao, chứ sao mà giống nhau quá vậy". Em còn nói tôi là người đã phá vỡ mọi nguyên tắc của em khi yêu một cách rất thông minh. Tôi chẳng biết có thông minh thật hay không, nhưng nghĩ rằng khi tình yêu đủ lớn, chúng ta sẽ tìm ra cách. Em cũng nói rằng tôi là người đầu tiên cho em cảm giác muốn kết hôn chứ không còn sợ như trước nữa. Những câu nói ấy khiến chúng tôi càng tin rằng giữa hai đứa có một sợi dây gắn kết rất đặc biệt.

Ngày 14/3/2026, sẽ đánh dấu tròn một năm chúng tôi biết nhau. Tình yêu của chúng tôi ngày càng gắn bó, thấu hiểu và sâu sắc hơn. Chúng tôi dần nhận ra mình không thể thiếu nhau trong cuộc sống này. Tôi cũng đã thực sự trở thành một phần trong gia đình em. Mỗi khi ai đó hỏi về nhân duyên này, cả hai chỉ biết nhìn nhau cười. Chính chúng tôi cũng khó tin rằng mình quen nhau một cách hết sức tình cờ và khó tin. Em thường nói với tôi rằng anh là người rất may mắn vì anh không biết đến chuyên mục Hẹn hò mà vẫn biết được bài viết của em, lại còn được em yêu. Thế nhưng cảm giác của tôi lại như đã biết nhau từ rất lâu rồi.

Chúng tôi thường nói vui, đây chính là "đúng người, đúng thời điểm". Bởi nếu tôi gửi email sớm hơn hoặc muộn hơn chỉ một tháng thôi, có lẽ em đã không trả lời. Nếu chiều hôm đó, tôi không tình cờ nhìn thấy bài viết của em, hoặc tiêu đề kia không vô tình dẫn tôi đến bài viết ấy, chắc chắn chúng tôi đã không có được hiện tại này. Sau này em nói, có một ông thầy hay làm lễ cho họ nhà em từng nói với mẹ em rằng em có nhiều người theo đuổi nhưng chỉ kết hôn sau tuổi 35, và điều này tôi cũng được nghe từ mẹ em nói. Thêm nữa, Tết năm 2025, khi bố mẹ hỏi về chuyện bạn trai, em đã trả lời cho qua chuyện rằng Tết năm nay em sẽ dẫn bạn trai về giới thiệu với gia đình, nhưng không ngờ em đã hoàn thành việc đó sớm hơn.

Vậy là mùa xuân 2026 đã đến, mùa của sự khởi đầu mới, của sự sống đâm chồi nảy lộc, của hy vọng và niềm vui, của đôi lứa, của sự sum vầy và gia đình. Mùa xuân này em đã bên tôi, một người đồng hành tâm đầu ý hợp. Chúng tôi đang mong ngóng từng ngày để được cùng sánh đôi, để được gặp đầy đủ họ hàng hai bên dù tôi từng vào nhà bác trưởng họ của em ngồi nói chuyện như con cháu trong họ. Nghĩ lại tất cả, tôi tin đó không còn là ngẫu nhiên nữa mà là một sự sắp đặt kỳ diệu của định mệnh. Từ một cú kéo chuột rất tình cờ trong mục Tâm sự, tôi đã biết đến chuyên mục Hẹn hò. Và cũng từ đó, tôi gặp được người con gái khiến mình tin rằng cuộc sống đôi khi âm thầm chuẩn bị cho ta những điều đẹp đẽ nhất vào đúng lúc ta không ngờ tới nhất.

Tôi biết mình may mắn vô cùng. May mắn vì đã không bỏ lỡ bài viết ấy. May mắn vì đã đủ can đảm để viết lá thư đầu tiên. Và may mắn hơn tất cả, vì giữa hàng triệu con người, tôi lại gặp được em, yêu em và được em yêu lại. Tôi sẽ trân quý, gìn giữ và vun đắp mối quan hệ này bằng tất cả sự chân thành của mình suốt phần đời còn lại. Chân thành cảm ơn chuyên mục Hẹn hò VnExpress, không chỉ vì đã kết nối hai con người xa lạ mà còn vì đã mang đến cho tôi niềm tin rằng, dù từng đi qua đổ vỡ, mỗi người vẫn xứng đáng có thêm một lần bắt đầu. Và đôi khi, sự bắt đầu ấy lại chính là định mệnh của đời mình.

Ngày 14/3/2026 tới là tròn một năm kể từ ngày chúng tôi gặp nhau. Tôi hy vọng bài viết này sẽ là một món quà nhỏ tôi dành tặng em, người con gái đã bước vào cuộc đời tôi thật dịu dàng nhưng làm thay đổi cả phần đời còn lại. Năm mới Bính Ngọ đang tới, kính chúc tòa soạn cùng toàn thể bạn đọc một năm mới an khang, nhiều cảm hứng, ngập tràn yêu thương và tiếp tục lan tỏa thật nhiều điều tử tế, ý nghĩa đến với cuộc sống. Mong rằng trong hành trình của mình, mỗi bạn đọc cũng sẽ tìm thấy một nửa định mệnh, một nhân duyên đẹp.

Minh Hải