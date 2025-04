Liều mình 'dao kéo' giá rẻ

Khao khát đổi đời nhưng tài chính eo hẹp, Hoàng Lan, 23 tuổi chọn spa gần nhà để cắt mí, yêu cầu mắt phải to, tròn, "có hồn, long lanh như ngôi sao Hàn Quốc".

Hoàng Lan, ở Hà Nội, luôn nghĩ "mình chưa đủ đẹp", dù da trắng, dáng cao, là "hot girl" từ thời đại học. Cô tự ti vì mắt một mí, khiến khuôn mặt trông hung dữ, ít thiện cảm. Tìm hiểu trên mạng xã hội, cô chọn một spa gần nhà với nhiều quảng cáo "có cánh" và phản hồi tốt của khách hàng. Nhân viên tư vấn liệu trình giá 5 đến 10 triệu đồng, bao gồm hậu phẫu, chăm sóc, thuốc sau phẫu thuật để giảm sưng, tím...

Không muốn tốn tiền, Lan chấp nhận làm "mẫu" miễn phí cho spa trên, nhưng chỉ sau ba ngày, nếp mí sưng to, cuối cùng để lại sẹo lồi và khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế đến mức phải cầu cứu bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương 108.

Đây không phải là lần đầu Lan trở thành "nạn nhân" của thẩm mỹ giá rẻ. Trước đó, cô từng nâng mũi tại một spa tương tự. Kết quả đầu mũi sưng tấy, chảy mủ, lộ chất liệu và có nguy cơ thủng mũi. Theo bác sĩ Tuấn, hậu quả này đến từ việc spa sử dụng chất liệu không rõ nguồn gốc và người thực hiện không đủ chuyên môn.

Bác sĩ Hồng can thiệp thẩm mỹ nâng mũi cho khách hàng tại Bệnh viện. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Lan không phải là trường hợp hiếm. Hiền, 20 tuổi, ở Bắc Ninh, cũng tìm đến bệnh viện sau khi chiếc mũi được tiêm filler tại một spa giá rẻ trở nên nhiễm trùng, cứng đờ. Bác sĩ chỉ có thể xử lý phần nhiễm trùng trước mắt, còn việc khôi phục dáng mũi cũ thì không dám chắc kết quả.

"Một ca phẫu thuật đã khó, sửa lại sai lầm còn khó hơn gấp nhiều lần, nhất là khi mọi thứ bắt nguồn từ những cơ sở không uy tín", bác sĩ Tuấn cho hay.

Giới trẻ Đông Nam Á, đặc biệt là thế hệ Gen Z, đang có xu hướng mạo hiểm sức khỏe để chạy theo các phương pháp làm đẹp giá rẻ tại những cơ sở không được cấp phép. Theo các nghiên cứu và báo cáo mới nhất, hơn 60% người trẻ tại khu vực này thừa nhận đã hoặc đang cân nhắc sử dụng các liệu pháp thẩm mỹ giá rẻ, bao gồm botox hoặc filler chất lượng thấp, để cải thiện ngoại hình. Một báo cáo được dẫn trong bài viết của SCMP chỉ ra rằng chi phí thấp chính là yếu tố hấp dẫn lớn nhất, với mức giá trung bình thấp hơn 40-70% so với những cơ sở thẩm mỹ uy tín.

Ngoài ra, theo khảo sát trong bài, một lượng lớn Gen Z chịu áp lực từ mạng xã hội và tiêu chuẩn sắc đẹp ngày càng cao, khiến họ sẵn sàng đối mặt với rủi ro sức khỏe. Bác sĩ da liễu tại một số nước Đông Nam Á đã cảnh báo số ca biến chứng do sử dụng botox giả hay filler kém chất lượng gia tăng, với ước tính khoảng 15-20% trường hợp phải điều trị hậu quả y khoa từ các cơ sở không được cấp phép. Hậu quả thường gặp bao gồm nhiễm trùng, biến dạng da hoặc thậm chí mất thị lực.

Tại Việt Nam, nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Thay vì tìm đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín, nhiều người bị cuốn vào ma trận quảng cáo giá rẻ trên mạng xã hội. Những lời quảng cáo như "Tiêm filler chỉ 199K", "Nâng mũi không đau - giá rẻ bất ngờ" hay "Cắt mí 4 triệu - bảo hành trọn đời" nhanh chóng thu hút khách hàng. Dễ dàng chỉ với vài cú click chuột, ai cũng có thể tìm thấy một spa "giá sinh viên" và được tư vấn tận tình.

Hiện chưa có thống kê tỷ lệ làm đẹp giá rẻ, song gần như ngày nào, các bệnh viện đều tiếp nhận ca thẩm mỹ lỗi bên ngoài, tìm đến để "giải cứu", khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Lý giải nguyên nhân thẩm mỹ giá rẻ thịnh hành, bác sĩ Tuấn cho biết đa phần là áp lực từ mạng xã hội với nỗi lo "không đủ đẹp". Các nền tảng như Instagram và TikTok thường tràn ngập hình ảnh người nổi tiếng hoặc những cá nhân có ngoại hình "hoàn hảo" với làn da mịn màng, dáng vóc chuẩn mực, khiến giới trẻ cảm thấy áp lực phải đạt được những tiêu chuẩn này để được công nhận hoặc yêu thích. Đặc biệt, với đặc tính "sống ảo" và sự phụ thuộc vào đánh giá trực tuyến, ngoại hình trở thành yếu tố quyết định giá trị xã hội của nhiều người trẻ.

Yếu tố kinh tế cũng là nguyên nhân. Nhiều người trẻ muốn cải thiện ngoại hình nhưng không có đủ tài chính để chi trả cho các dịch vụ thẩm mỹ chính thống tại các cơ sở uy tín. Do đó, họ tìm đến những dịch vụ giá rẻ để tiết kiệm chi phí, bất chấp việc tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sự thiếu nhận thức về sức khỏe và an toàn cũng góp phần thúc đẩy việc lựa chọn các phương pháp không an toàn. Nhiều người tin rằng các quy trình như tiêm filler hay botox chỉ là "can thiệp nhẹ", không gây nguy hiểm, hoặc họ bị thu hút bởi các quảng cáo quá mức trên mạng xã hội từ các cơ sở làm đẹp không được cấp phép. Tâm lý "mọi người đều làm, không có vấn đề gì" cũng khiến nhóm này dễ dàng bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn.

"Nhiều người không hề nao núng trước những tin tức về tình trạng biến chứng, sẹo, thậm chí tử vong sau làm đẹp ở các cơ sở chui. Họ biện minh cho lựa chọn rủi ro của mình bằng quan niệm 'Yolo - Bạn chỉ sống một lần'", bác sĩ Tuấn nói thêm.

Bác sĩ Tuấn đang can thiệp xử lý cho người bệnh. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Đằng sau cơn sốt thẩm mỹ giá rẻ là hàng loạt hệ lụy. Những biến chứng như nhiễm trùng, hoại tử, tắc mạch máu, thậm chí tử vong, hoàn toàn có thể xảy ra. Tiêm filler không đúng kỹ thuật có thể gây mù vĩnh viễn, gương mặt biến dạng, ảnh hưởng nặng nề về tâm lý. Trong các ca nghiêm trọng, bệnh nhân thậm chí mất mạng vì sốc phản vệ hoặc nhiễm trùng nặng tại những cơ sở thẩm mỹ "chui".

Bác sĩ Hoàng Hồng, Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ thẩm mỹ không phải chỉ là chuyện làm đẹp, nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Bất kỳ can thiệp nào lên cơ thể, dù nhỏ nhặt, đều phải thực hiện bởi bác sĩ được đào tạo chuyên môn bài bản, tại những cơ sở được cấp phép.

Theo quy định, chỉ các cơ sở y tế có giấy phép hoạt động chuyên khoa, bao gồm bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa có chứng nhận, mới được phép thực hiện các thủ thuật như nâng mũi, cắt mí, hay hút mỡ. Những đại phẫu như nâng ngực, hút mỡ bụng phải thực hiện tại bệnh viện, nơi có đầy đủ phương tiện gây mê và thiết bị hồi sức cấp cứu.

"Làm đẹp là quyền của mỗi người, nhưng đừng mạo hiểm đánh cược sức khỏe và tính mạng chỉ vì giá rẻ. Một ca phẫu thuật thành công không chỉ thay đổi diện mạo, mà còn phải đảm bảo sự an toàn lâu dài cho bệnh nhân", bác sĩ Hồng nhấn mạnh.

Thùy An