Liêu Hà Trinh chia sẻ bí quyết dưỡng da trước ngày cưới

MC Liêu Hà Trinh tiết lộ cách dưỡng ẫm, chống nắng… giúp giữ làn da trẻ trung dù làm việc cường độ cao, thường trang điểm đậm, tất bật chuẩn bị cưới.

Lứa tuổi 20 là lúc collagen sản sinh nhiều, da sáng, căng và rất ít nếp nhăn. Tuy nhiên, khi qua ngưỡng 30, làn da bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề như chùng, nhão, nếp nhăn và nhất là thâm nám. Điều này có thể khiến nhiều phụ nữ không còn cảm thấy tự tin vào vẻ đẹp tự nhiên của bản thân.

Trong livestream "Gõ cửa làn da không tuổi" vào cuối tháng 9, Liêu Hà Trinh cùng bà Lê Vân Anh đã chia sẻ những biện pháp cải thiện thâm nám tối ưu. Nữ MC còn tiết lộ bí quyết nuôi dưỡng làn da tuổi 30 để da sáng khỏe dù áp lực công việc cao và chuẩn bị cho ngày cưới.

Dùng sản phẩm chăm sóc da

Khi qua ngưỡng 30, da cô bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa. Do đặc thù và tính chất của công việc, cô phải thường xuyên trang điểm đậm để xuất hiện trên hình và dự sự kiện, càng khiến cho da xấu đi. Cô cũng lo lắng khi ngày cưới đến gần.

Giải pháp đơn giản mà nữ MC tìm tới là sản phẩm Pure C Ampoule xuất xứ từ Hàn Quốc. Pure C Ampoule chứa đựng thành phần vitamin C nguyên chất, có thể chống lại tình trạng oxy hóa. Liêu Hà Trinh cho biết, vitamin C nguyên chất thường có trong những sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu của cô.

MC Liêu Hà Trinh (giữa) trò chuyện cùng host Lê Vân Anh (bên trái) trong livestream "Gõ cửa làn da không tuổi".

Bà Lê Vân Anh (Giám đốc công ty Mỹ phẩm Lê Vân Anh, phân phối thương hiệu mỹ phẩm Vacure:treat tại Việt Nam) chia sẻ thêm, sản phẩm có nồng độ vitamin C lên tới 10,7%, đảm bảo hoạt chất được hoạt động tối ưu trên da. Đây cũng là nồng độ vừa phải khiến da không bị kích ứng hay mẩn đỏ, giúp cung cấp độ ẩm và làm sáng da.

Thành phần của Pure C Ampoule còn có thêm glycerin, panthenol, niacinamide... là những hoạt chất có nhiều trong các sản phẩm chăm sóc da. Theo bà Lê Vân Anh, nếu như glycerin giúp kéo nước đến tầng sâu của da, giữ ẩm và duy trì bề mặt da ổn định thì panthenol góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi da. Panthenol cũng cải thiện độ ẩm và hoạt chất niacinamide củng cố hàng rào bảo vệ da, dưỡng ẩm. Kết hợp cùng vitamin C nguyên chất, tất cả có tác dụng làm giảm hiện tượng tăng sắc tố và điều tiết lượng dầu thừa, duy trì làn da luôn mềm ẩm, khỏe mạnh hơn.

Vacure: treat Pure C Ampoule chứa vitamin C có lợi cho làn da.

Chống nắng và có lối sống lành mạnh

Ánh nắng cũng là tác nhân ảnh hưởng đến làn da. Trong chương trình livestream, MC Liêu Hà Trinh và bà Lê Vân Anh cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc chống nắng trong chu trình chăm sóc da hàng ngày. Những chị em sử dụng vitamin C như Pure C Ampoule, việc chống nắng cho da càng trở nên cấp thiết. Nếu dùng đều đặn Pure C Ampoule và kem chống nắng mỗi ngày, các tín đồ làm đẹp sẽ có bộ đôi chăm sóc da tiện lợi mỗi ngày.

MC Liêu Hà Trinh (phải) cùng doanh nhân Lê Vân Anh (trái) có những chia sẻ về công dụng của Pure C Ampoule.

Làn da cũng phản ánh cuộc sống và chế độ sinh hoạt của mỗi người. Làn da không khỏe mạnh nếu chế độ sinh hoạt thất thường, chế độ ăn uống thiếu khoa học. Dưỡng da bên ngoài phải đi cùng với chế độ sống lành mạnh để đạt được hiệu quả tối đa. Cuối buổi livestream, các khách mời cùng đồng tình chọn đúng và đủ sản phẩm chăm sóc da rất quan trọng. Chị em cũng đừng quên dành thời gian chăm sóc cho bản thân và duy trì lối sống khoa học.

