Liệt cơ hô hấp sau khi ăn so biển

Quảng Ninh5 phút sau khi ăn con so biển, người đàn ông 55 tuổi, tê bì môi, ngón tay, mệt rũ toàn thân, khi vào viện đã lơ mơ, thở yếu do liệt cơ hô hấp.

Ngày 22/4, bác sĩ Vũ Công Quân, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, xác định bệnh nhân bị ngộ độc so biển, liệt cơ hô hấp tình trạng nguy kịch. Ê kíp cấp cứu thải độc, cho bệnh nhân dùng kháng sinh, thở máy, chống độc đặc hiệu.

Bệnh nhân cho biết từng một lần bị ngộ độc nhẹ sau khi ăn so biển, biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy. Lần này, người hàng xóm đi biển bắt được con so biển, mời anh sang cùng ăn. Khoảng 5 phút sau, các triệu chứng ngộ độc xuất hiện.

Hiện sau ba ngày điều trị tích cực, người bệnh tỉnh táo, cai máy thở.

Con so biển có chất độc tetrodotoxin cực độc, có thể gây tử vong. Ảnh: Indiabiodiversity

Con so biển, tên khoa học là Carcinoscorpius rotunicauda, hình dáng giống nhưng nhỏ hơn con sam, chỉ đi một mình (khác với sam thường đi thành đôi). Chất độc trong loài so biển là tetrodotoxin, tác động lên thần kinh trung ương làm tê liệt cơ thể, ngừng tuần hoàn, dẫn đến tử vong. Chất độc này chịu được nhiệt độ cao, đun sôi, phơi hay sấy khô thì độc tố vẫn tồn tại. Do đó, thịt so biển được đun nấu chín cũng có thể còn tồn lưu độc tố.

Tetrodotoxin tập trung chủ yếu ở trứng so biển, nồng độ tăng cao vào mùa sinh sản. Một số hải sản như cá nóc, bạch tuộc vòng xanh, sao biển, sa giông, ốc biển... cũng chứa độc tố tetrodotoxin.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng phân biệt giữa con so và con sam, tuyệt đối không ăn các món chế biến từ con so. Khi nạn nhân có dấu hiệu ngộ độc như tê chân tay, nôn mửa, lơ mơ, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Đầu tháng 2, 10 người ở Khánh Hòa bị ngộ độc sau khi ăn nhầm so biển, trong đó ba người bị nặng, có trường hợp ngưng tim ngưng thở. Tháng 3, một bệnh nhân ở Quảng Ninh bị ngộ độc so biển với các triệu chứng lơ mơ, khó thở, tình trạng nguy kịch. Đầu tháng 4, một người đàn ông ngưng tim, ngưng thở sau khi ăn so biển.

Thúy Quỳnh