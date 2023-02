3 người ngộ độc nghi ăn nhầm so biển

Khánh Hòa3 người bị tê lưỡi, choáng và nôn, nghi ăn nhầm so biển, phải nhập viện cấp cứu, trong đó một người nguy kịch.

Khoảng 21h ngày 4/2, nhân viên cùng chủ một quán ăn ở thị xã Ninh Hòa hấp hai con sam biển cho 10 người ăn. 30 phút sau, ba người bị tê đầu lưỡi, ngón tay và nôn, những người còn lại choáng, phải nhập Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa cấp cứu.

Một ngày sau, ba bệnh nhân nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Trong đó, một trường hợp 35 tuổi có biểu hiện ngưng tim, ngưng thở, hôn mê sâu phải đặt nội khí quản. Một bệnh nhân 16 tuổi đã ổn định sức khỏe, được chuyển về khoa nội tổng hợp thần kinh. Người còn lại là nhân viên quán đã tỉnh nhưng vẫn điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Ngày 6/2, đại diện bệnh viện cho biết cả bệnh nhân và chủ quán đều không xác định được động vật chế biến là con sam hay so, do trời tối. Các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hai con sam nghi ngờ là so biển được chế biến tại quán. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Con sam, tên khoa học là Tachypleus tridentatus, có vỏ cứng như mai cua, thân hình tròn vẹt, đường kính khoảng 20 cm, dưới bụng có 8 chân càng nhỏ, nặng 2 kg, bò như cua, thường đi theo cặp.

Còn con so biển, tên khoa học là Carcinoscorpius rotunicauda, có hình dáng giống nhưng nhỏ hơn con sam, chỉ đi một mình. Chất độc giết người trong loài so biển là tetrodotoxin, gây tác động lên thần kinh trung ương, tê liệt cơ thể, ngừng tuần hoàn, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Đặc biệt, chất độc này chịu được nhiệt độ cao, dù có đun sôi, phơi hay sấy khô, độc tố vẫn tồn tại. Do đó, thức ăn được đun nấu chín cũng rất nguy hiểm.

Tetrodotoxin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa trong khoảng 10-15 phút sau ăn, đạt nồng độ cao nhất trong máu sau 20 phút và các triệu chứng ngộ độc sẽ xuất hiện sau vài giờ. Liều tử vong đối với người là 1-2 mg, trong đó nguyên nhân gây chết là hạ huyết áp và liệt cơ hô hấp.

Bùi Toàn