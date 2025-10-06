Liên minh Net Zero của ngành ngân hàng toàn cầu sụp đổ

Liên minh Ngân hàng Net Zero ngừng hoạt động từ ngày 3/10, sau khi mất nhiều thành viên kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Thông tin trên được Liên minh Ngân hàng Net Zero (NZBA) thông báo mới đây. Sau khi Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC và nhiều ngân hàng khác rời đi, các thành viên còn lại của Liên minh Ngân hàng Net Zero (NZBA) đã bỏ phiếu ủng hộ bỏ mô hình liên minh dựa trên thành viên và thiết lập các khuôn khổ hướng dẫn.

Người đi bộ ngang qua một chi nhánh HSBC ở trung tâm thành phố Buenos Aires, Argentina, ngày 9/4/2024. Ảnh: Reuters

"Với kết quả bỏ phiếu trên, NZBA sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức", một phát ngôn viên nói với The Guardian.

Hiện trang web chính thức của Sáng kiến tài chính Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEPFI) cũng bỏ tên Liên minh Ngân hàng Net Zero, thay chữ "liên minh" (Alliance) bằng "nguồn lực" (Resources).

NZBA được thành lập năm 2021 do Liên Hợp Quốc tập hợp, là một nhóm các ngân hàng hàng đầu toàn cầu, cam kết điều chỉnh các hoạt động cho vay, đầu tư và thị trường vốn theo mục tiêu phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050.

Thời kỳ đỉnh cao, NZBA có gần 150 thành viên, nhưng các ngân hàng bắt đầu rời đi khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ cùng các cam kết thúc đẩy ngành nhiên liệu hóa thạch, xóa bỏ nhiều quy định môi trường.

Trước sự tấn công từ đảng Cộng hòa, sáu ngân hàng lớn của Mỹ gồm JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo và Goldman Sachs đã rời Liên minh Ngân hàng Net Zero trước lễ nhậm chức của Trump.

Nhóm ngân hàng châu Âu và Nhật Bản cũng tiếp bước sau đó. Vào tháng 7, HSBC trở thành ngân hàng Anh đầu tiên rời khỏi liên minh, sau đó Barclays cũng rời đi. HSBC cũng đã lùi mục tiêu Net Zero thêm hai thập kỷ. Họ cho rằng các doanh nghiệp gặp thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi, giảm phát thải khi kinh tế khó khăn. Điều này ảnh hưởng tới việc đưa ra các chính sách tín dụng xanh cho doanh nghiệp.

Dù không hoạt động dưới hình thức liên minh, NZBA cho biết các hướng dẫn và tài liệu hỗ trợ của họ vẫn được công khai, và ngân hàng trên toàn thế giới có thể sử dụng.

Trước sự sụp đổ của NZBA, các nhà vận động đầu tư bền vững có phản ứng trái chiều.

Jeanne Martin, đồng giám đốc phụ trách quan hệ doanh nghiệp tại nhóm đầu tư có trách nhiệm ShareAction, mô tả động thái này là "rất đáng thất vọng". Bà cho rằng các giám đốc ngân hàng cần can đảm hơn trong thời điểm quyết định với tương lai của nhân loại. Họ nên sử dụng ảnh hưởng của bản thân để thúc đẩy các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình về khí hậu, nhằm nắm bắt cơ hội chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Nhưng Lucie Pinson, Giám đốc của tổ chức phi chính phủ Reclaim Finance, nói "không thương tiếc" sự sụp đổ của NZBA, bởi họ không mang lại lợi ích gì cho khí hậu, tương tự các liên minh tài chính cùng loại khác. Bà nhận định việc phân bổ lại dòng tiền hướng tới các giải pháp khí hậu không thể diễn ra bởi ý chí của ngân hàng và thiếu đi sự can thiệp của các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý.

Bảo Bảo (theo The Guardian)