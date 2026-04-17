Liên đoàn quyền Anh Việt Nam có tân Chủ tịch

Ông Phạm Quang Long được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) nhiệm kỳ (2023-2028), thay thế ông Lưu Tú Bảo - người nghi đã bị bắt vì buôn ma túy.

Ông Long có học vị Tiến sĩ, nhận nhiệm vụ tại Hội nghị Ban Chấp hành VBF lần thứ nhất năm 2026, chiều 16/4.

Ông Long là gương mặt quen thuộc trong làng võ thuật Việt Nam, là võ sư kiêm nhà quản lý. Ông hiện giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP HCM (HMMAF), đồng thời sáng lập hệ thống giáo dục IVS. Trước đó, ông có đóng góp đáng kể trong việc phát triển phong trào vovinam tại Đông Âu, cũng như sáng lập CLB cascadeur đầu tiên tại Việt Nam từ thập niên 1990.

Tân Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, ông Phạm Quang Long. Ảnh: VBF

Ông Long được bầu làm Chủ tịch diễn ra trong lúc VBF trải qua biến động lớn về nhân sự cấp cao. Người tiền nhiệm, ông Lưu Tú Bảo bị xác định không còn khả năng điều hành do liên quan đến các vấn đề pháp lý ở nước ngoài.

Ông Bảo bị nghi có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, với cáo buộc âm mưu đưa 178 kg cocaine vào Australia trong giai đoạn 2016-2017. Một người mang tên Bao Tu Luu, trùng khớp danh tính của ông Bảo, bị phía Australia truy nã và đề nghị dẫn độ.

Theo hồ sơ từ phía công tố, đường dây này hoạt động tại nhiều quốc gia như Australia, Canada, Colombia, Panama và Việt Nam. Các cơ quan điều tra cáo buộc Bao Tu Luu đóng vai trò điều phối, tài trợ và giám sát hoạt động nhập khẩu ma túy. Nhiều bằng chứng được cho là đã thu thập, bao gồm tin nhắn, hình ảnh và các bản ghi âm liên quan đến việc tổ chức vận chuyển cocaine.

Ông Bảo được cho là bị bắt tại bang California (Mỹ) tháng 4/2025. Tại phiên điều trần ở tòa án liên bang San Francisco, ông chỉ xác nhận thông tin cá nhân và cho biết hiểu các cáo buộc. Tòa án sau đó ra lệnh tạm giam, đồng thời xem xét yêu cầu dẫn độ từ phía Australia. Nếu bị kết tội, mức án tối đa có thể là tù chung thân.

Dù vậy, đến nay, cơ quan chức năng trong nước chưa chính thức xác nhận ông Lưu Tú Bảo chính là Bao Tu Luu trong hồ sơ vụ án. Cục Thể dục Thể thao đã phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh tình trạng pháp lý của ông.

