Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Lưu Tú Bảo bị nghi cầm đầu vụ án ma túy thế nào

MỹÔng Lưu Tú Bảo bị tình nghi cầm đầu đường dây tội phạm xuyên quốc gia, điều hành hoạt động buôn bán ma túy từ Việt Nam, tìm cách đưa 178 kg cocaine vào Australia năm 2016-2017.

Thông tin ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF), bị bắt rộ lên sau khi ông bặt vô âm tín trong nhiều tháng.

Trong cuộc họp khẩn của Liên đoàn hôm 4/9, ông Bảo được xác định không còn khả năng điều hành, do dính líu đến các vấn đề pháp lý tại Mỹ. VBF cho biết sẽ tổ chức đại hội bất thường để chọn ra Chủ tịch mới.

Về vụ án được cho là liên quan đến ông Lưu Tú Bảo, trang tin Mỹ San Francisco Public Safety News ngày 30/6 cho biết, Tòa Sơ thẩm Liên bang khu vực San Francisco đang xem xét yêu cầu dẫn độ của chính phủ Australia đối với người đàn ông tên "Bao Tu Luu" - trùng khớp với danh tính của ông Bảo, theo hiệp định dẫn độ giữa hai quốc gia. Trang chuyên đưa tin về tình hình tội phạm ở San Francisco này đăng kèm ảnh ông Lưu Tú Bảo.

Bức ảnh ông Lưu Tú Bảo (giữa) nhận đai danh dự WBA châu Á vào tháng 10/2023 tại TP HCM được trang tin San Francisco Public Safety News đăng tải cùng bài viết về phiên tòa. Ảnh: Kickfit

Theo đơn khiếu nại được các công tố viên Mỹ đệ trình vào ngày 3/4, Bao Tu Luu (còn gọi là Chris Luu, "Big Brother", "BB") bị chính phủ Australia truy nã về tội danh âm mưu nhập khẩu 178 kg cocaine qua biên giới.

Những hành vi phi pháp này được thực hiện trong phạm vi quyền tài phán của Australia. Tòa Sơ thẩm Melbourne đã ban hành lệnh bắt Bao Tu Luu vào ngày 2/4/2025.

Cảnh sát Liên bang Australia: Bao Tu Luu là 'thủ lĩnh' đường dây ma túy

Theo hồ sơ, từ tháng 2/2016 đến tháng 6/2017, Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) điều tra một đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến việc nhập khẩu lượng lớn ma túy qua biên giới nước này.

Cuộc điều tra của AFP đặc biệt tập trung vào hoạt động của 3 cá nhân và các cộng sự ở Australia, Canada, Colombia, Panama và Việt Nam. AFP cũng điều tra các hoạt động ở nước ngoài của Van Hieu Le và Bao Tu Luu - người bị cáo buộc là cấp trên của nhóm, giám sát việc tổ chức và tài trợ cho nguồn cung cocaine.

Nhà chức trách Australia cáo buộc Bao Tu Luu cư ngụ tại Việt Nam. Hai trong số các cộng sự của Luu, bao gồm Le, có trụ sở tại Canada và đến Australia để giám sát việc vận chuyển ma túy. Sau đó, họ phối hợp thu gom ma túy và thực hiện thanh toán cho các đặc vụ ngầm của AFP (UCOs) - những người đã tạo điều kiện cho ma túy nhập cảnh vào Australia.

UCOs đã gặp Le, Luu và các thành viên chủ chốt khác của đường dây trong suốt cuộc điều tra. Điều này giúp AFP hiểu rõ về cơ cấu của đường dây và xác định Luu là thủ lĩnh.

Luu cũng thừa nhận vai trò là người đứng đầu đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia trong các cuộc hội thoại được ghi âm và trao đổi tin nhắn văn bản với một UCO của AFP.

Trong cuộc điều tra, nhà chức trách Australia đã thu thập hơn một nghìn hình ảnh, tin nhắn văn bản và bản ghi âm được trao đổi giữa Luu, Le và UCOs. Trong đó, Luu trao đổi nhiều tin nhắn có thể làm bằng chứng buộc tội, bao gồm việc gửi hình ảnh các bánh cocaine, chi tiết về container vận chuyển, vị trí cụ thể của các túi chứa cocaine bên trong container.

Cuộc gặp trong phòng xông hơi ở TP HCM

Hồ sơ điều tra thể hiện, tháng 2/2016, Le và các thành viên chủ chốt khác của đường dây lên kế hoạch nhập khẩu thử nghiệm 100 kg cocaine từ Panama đến Australia. Luu không tham gia. Vụ làm ăn này được thực hiện độc lập bởi Le, do đường dây tội phạm trả tiền cho UCOs để được tạo điều kiện cho ma túy nhập cảnh vào Australia mà không bị kích hoạt các biện pháp an ninh.

Lần nhập khẩu thử nghiệm không thành công. Sau đó, AFP xác định rằng lô hàng đã bị "cướp" tại cảng ở Panama.

Do thất bại của lần thử nghiệm, Le tìm kiếm sự giúp đỡ của Luu với kế hoạch cho một lần nhập khẩu mới với số lượng ma túy lớn hơn và giới thiệu UCOs với Luu. Le thuyết phục các đồng phạm rằng sẽ nhờ Luu - người đứng đầu đường dây có trụ sở tại Việt Nam mà anh ta gọi là "Big Brother" trực tiếp tham gia tổ chức phi vụ nhập khẩu mới.

Le thông báo cho UCOs rằng không ai dám cướp lô hàng thuộc về "Big Brother" vì Luu có mối quan hệ với cấp cao nhất của băng đảng ma túy Colombia, bao gồm các quan chức tham nhũng cấp cao tại các bến tàu và trong chính phủ.

Tháng 8/2016, Le và một cộng sự khác đã giới thiệu UCOs với Luu thông qua các nhóm trò chuyện được mã hóa "SkyECC". UCOs giải thích chi tiết cho Luu về phương pháp nhập khẩu.

Tháng 11/2016, UCOs trực tiếp gặp Luu tại TP HCM để tiếp tục lên kế hoạch nhập khẩu 100 kg cocaine vào Australia. Tại cuộc gặp đó, Luu tự giới thiệu là "Chris" và xác nhận là người tham gia nhóm trò chuyện với UCOs.

Luu tuyên bố sẽ đích thân xử lý các thỏa thuận với các đầu mối đã được thiết lập ở Nam Mỹ để tìm nguồn cocaine, giấu trong một container được chỉ định, chất lên tàu và thực hiện các khoản thanh toán liên quan.

Cuộc thảo luận với Luu diễn ra trong phòng xông hơi tại một spa ở TP HCM, được lựa chọn để tránh sự thâm nhập của lực lượng thực thi pháp luật.

Giữa tháng 8/2016 và tháng 6/2017, UCOs duy trì liên lạc với Luu thông qua "SkyECC" và các thiết bị liên lạc được mã hóa "Cipher Elite". Mọi khía cạnh của phi vụ được thảo luận công khai, bao gồm việc phân chia trách nhiệm tài chính.

Luu đề nghị chi trả gần như tất cả chi phí, cả việc thanh toán phần của UCOs từ số tiền bán cocaine sau khi hoàn thành phi vụ. AFP xác định rằng Luu có động lực thực hiện vụ việc vì muốn nắm độc quyền đối với dịch vụ nhập khẩu do UCOs cung cấp.

Ngày 26/6/2017, lô hàng cocaine cập bến thành công và lập tức bị lực lượng đặc nhiệm do AFP dẫn đầu chặn lại ở Melbourne. Quá trình giao hàng, được Luu theo dõi, diễn ra sau đó đã dẫn đến việc thu giữ 78 kg cocaine, 500.000 AUD (khoảng 378.681 USD) tiền mặt và bắt giữ 7 thành viên hành động thay mặt cho Luu, bao gồm Le.

Trong thập kỷ qua, Luu chủ yếu cư trú tại Việt Nam, không có hiệp định dẫn độ với Australia. Luu đã tích lũy được nhiều tài sản và công việc kinh doanh, sống xa hoa và thiết lập nhiều mối quan hệ.

Là công dân mang hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ, Luu có hộ chiếu của hai quốc gia và di chuyển bằng cách sử dụng cả hai hộ chiếu ở các chặng khác nhau trong chuyến đi để tránh yêu cầu về thị thực và che giấu hành tung.

Theo San Francisco Public Safety News, Bao Tu Luu bị bắt tại hạt Santa Clara, California, vào ngày 1/4/2025 sau khi đến Bay Area để dự đám tang.

Trong phiên điều trần tại tòa án liên bang San Francisco vào ngày 30/6, Luu chỉ nêu tên, tuổi và xác nhận rằng hiểu cáo buộc. Một số người thân đến ủng hộ Luu. Luật sư bào chữa Jay Rorty cho biết sẽ thu thập tài liệu để xin bảo lãnh cho thân chủ tại ngoại.

Sau phiên điều trần, thẩm phán Thomas S. Hixson ra lệnh tạm giam Luu.

Ngày 28/8, thẩm phán Hixson ấn định lịch trình phiên điều trần tiếp theo vào ngày 29/1/2026. Trong khi đó, tòa án đã được cung cấp các tài liệu dẫn độ do chính phủ Australia cung cấp.

Nếu bị dẫn độ đến Australia để xét xử và bị kết tội, Luu phải đối mặt mức án tối đa là tù chung thân.

Ông Lưu Tú Bảo 49 tuổi, làm Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) khóa II, từ ngày 15/10/2023, đồng thời giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP HCM (HMMAF) và Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC) - một trong những CLB quyền Anh chuyên nghiệp ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Ông từng được Hiệp hội Quyền anh WBA châu Á trao đai danh dự năm 2023 vì đóng góp cho phong trào.

Hồi đầu năm nay, ông Bảo rời Việt Nam sang Mỹ với lý do giải quyết việc gia đình. Kể từ đó, các thành viên trong VBF không thể liên lạc với ông.

Tuệ Anh