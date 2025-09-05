Liên đoàn quyền Anh chưa có thông tin về Chủ tịch nghi bị bắt

TP HCMLiên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) vẫn chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về thông tin Chủ tịch Lưu Tú Bảo nghi bị bắt ở Mỹ vì buôn ma túy.

Sau thông tin ông Bảo nghi bị bắt tại Mỹ vì buôn bán ma túy, chiều 5/9 Ban Chấp hành VBF nhiệm kỳ II (2023-2028) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 25 trong 30 ủy viên tham dự. VBF khẳng định chưa có bất kỳ chứng cứ đáng tin cậy nào về việc này, và chỉ biết ông Bảo sang Mỹ để lo việc gia đình từ tháng 2 rồi phải giải quyết một số việc riêng nên chưa thể về lại Việt Nam.

"Đến nay, VBF chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của Chủ tịch Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong thời gian ông không ở Việt Nam", thông báo chiều cùng ngày của VBF có đoạn, đồng thời khẳng định nhân thân, lý lịch tư pháp của ông Bảo đã được Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận trước khi ông tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành VBF nhiệm kỳ II.

Ông Lê Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam. Ảnh: VBF

Theo VBF, ông Bảo sẽ ký giấy ủy quyền điều hành các hoạt động của Liên đoàn cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký đến hết tháng 3/2026. Trong thời gian chưa nhận được giấy ủy quyền từ Chủ tịch, ông Hùng cũng được Ban Chấp hành thống nhất điều hành tổ chức này.

Trong trường hợp các cơ quan chức năng trong nước và quốc tế có kết luận chính thức về việc Chủ tịch Lưu Tú Bảo vi phạm pháp luật, Thường vụ và Ban Chấp hành VBF sẽ tổ chức hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới.

Ông Bảo sinh năm 1976, có hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển quyền Anh và các môn võ ở Việt Nam. Ông làm Chủ tịch VBF khóa II, từ ngày 15/10/2023, đồng thời giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP HCM (HMMAF) và Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC) - một trong những CLB quyền Anh chuyên nghiệp ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Ông từng được Hiệp hội quyền Anh châu Á (WBA) trao đai danh dự năm 2023 vì đóng góp cho phong trào.

Khoảng bốn tháng sau khi ông sang Mỹ và bặt vô âm tín, hồi tháng 6, trang tin Mỹ San Francisco Public Safety News đăng một bài viết về người đàn ông tên "Bao Luu" - trùng khớp với danh tính của ông Bảo - bị bắt tại California hồi tháng 4 và đã ra hầu tòa liên bang tại San Francisco theo yêu cầu dẫn độ của Australia. Người này bị cáo buộc cầm đầu và giám sát một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, điều hành hoạt động buôn bán ma túy từ Việt Nam.

Tại phiên tòa ở San Francisco, luật sư biện hộ Jay Rorty khẳng định thân chủ là công dân Mỹ, bị bắt ngay khi nhập cảnh để dự tang lễ con. Ông cũng nói rằng chưa có bằng chứng xác thực nào ngoài lời cáo buộc từ phía Australia.

Thẩm phán Thomas Hixson sau đó quyết định tạm giam "Bao Luu" và ấn định phiên điều trần tiếp theo vào ngày 28/8/2025. Sau đó, tòa tiếp tục sắp xếp lịch xử dẫn độ vào ngày 29/1/2026, sau khi nhận đủ hồ sơ từ phía Australia. Nếu bị dẫn độ và kết tội tại Australia, "Bao Luu" có thể chịu án tù chung thân.

Thanh Nhàn