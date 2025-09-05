Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam nghi bị bắt vì buôn ma túy

Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) sẽ tổ chức đại hội bất thường, sau khi được xác nhận Chủ tịch đương nhiệm Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ.

Ông Bảo đã rời Việt Nam sang Mỹ tháng 2/2025 với lý do giải quyết việc gia đình. Kể từ đó, các thành viên trong VBF không thể liên lạc với ông.

Trong cuộc họp khẩn của Liên đoàn hôm qua, Chủ tịch Lưu Tú Bảo tiếp tục vắng mặt dù được mời tham dự trực tuyến. Vị này sau đó được xác định không còn khả năng điều hành liên đoàn, do dính líu đến các vấn đề pháp lý tại Mỹ. Vì vậy, VBF sẽ triệu tập đại hội rồi tiến hành bầu cử ban chấp hành và chọn ra một chủ tịch mới.

Ông Lưu Tú Bảo (giữa) nhận đai danh dự WBA châu Á vì những đóng góp cho quyền Anh Việt Nam, tháng 10/2023 tại TP HCM. Ảnh: Kickfit

Sự vắng mặt của ông Bảo khiến dư luận đặt dấu hỏi từ nhiều tháng qua, nhất là khi có tin ông gặp rắc rối pháp lý ở nước ngoài. Theo trang tin Mỹ San Francisco Public Safety News, một người đàn ông tên "Bao Luu" - trùng khớp với danh tính của ông Bảo - bị bắt tại California hồi tháng 4 và đã ra hầu tòa liên bang tại San Francisco theo yêu cầu dẫn độ của Australia.

Người này bị cáo buộc cầm đầu và giám sát một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, điều hành hoạt động buôn bán ma túy từ Việt Nam. Trong giai đoạn 2016-2017, nhóm này được cho là đã tìm cách đưa tổng cộng 178 kg cocaine vào Australia. Tới tháng 4/2025, Tòa án Melbourne ra lệnh bắt giữ "Bao Luu" và lệnh này đến giờ vẫn còn hiệu lực.

Hồ sơ tại Mỹ cho thấy công tố viên Australia nắm trong tay nhiều tin nhắn được cho là của ông "Bao Luu" với các cộng sự, trao đổi về việc nhập hàng và hình ảnh những bánh cocaine. Ông sử dụng các ứng dụng mã hóa SkyECC và Cypher Elite, với nhiều biệt danh khác nhau, để liên lạc với đối tác và thậm chí cả mật vụ chìm của Cảnh sát Liên bang Australia.

Tại phiên tòa ở San Francisco, luật sư biện hộ Jay Rorty khẳng định thân chủ là công dân Mỹ, bị bắt ngay khi nhập cảnh để dự tang lễ con. Ông cũng nói rằng chưa có bằng chứng xác thực nào ngoài lời cáo buộc từ phía Australia.

Thẩm phán Thomas Hixson đã quyết định tạm giam "Bao Luu" và ấn định phiên điều trần tiếp theo vào ngày 28/8/2025. Sau đó, tòa tiếp tục sắp xếp lịch xử dẫn độ vào ngày 29/1/2026, sau khi nhận đủ hồ sơ từ phía Australia. Nếu bị dẫn độ và kết tội tại Australia, "Bao Luu" có thể chịu án tù chung thân.

Ông Bảo sinh năm 1976, có hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển quyền Anh và các môn võ ở Việt Nam. Ông làm Chủ tịch VBF khóa II, từ ngày 15/10/2023, đồng thời giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP HCM (HMMAF) và Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC) - một trong những CLB quyền Anh chuyên nghiệp ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Ông từng được Hiệp hội quyền Anh WBA châu Á trao đai danh dự năm 2023 vì đóng góp cho phong trào.

Đức Đồng