Liên danh Trung Nam trúng thầu dự án LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng

Dự án nhà máy điện khí LNG Cà Ná 1.500 MW sẽ do liên danh Trung Nam - Sideros River đầu tư, với tổng vốn gần 57.400 tỷ đồng.

Ngày 28/1, UBND tỉnh Khánh Hòa duyệt kết quả chọn nhà đầu tư dự án điện khí LNG Cà Ná, đơn vị trúng thầu là liên danh Trung Nam - Sideros River. Dự án gồm nhà máy nhiệt điện LNG công suất 1.500 MW, kho cảng LNG công suất từ 1-1,2 triệu tấn một năm và hạng mục phụ trợ khác.

Diện tích đất dự kiến sử dụng của dự án là khoảng 265,7 ha với tổng chi phí thực hiện 57.385 tỷ đồng. Do số vốn đầu tư lớn, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu liên danh Trung Nam - Sideros River phải cam kết đủ nguồn lực thực hiện dự án.

Giá điện đề nghị trúng thầu điện khí LNG Cà Ná là hơn 3.294 đồng một kWh, cao hơn gần 50% so với giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng (2.204 đồng). Dự án này dự kiến được hoàn thành và vận hành trước 2031.

Phối cảnh khu đô thị - công nghiệp - cảng Cà Ná. Ảnh: Trung Nam Group

Tại dự án này, Công ty Power China tham gia khâu quản lý, vận hành (O&M). Tỉnh Khánh Hòa đề nghị nhà đầu tư cung cấp thêm thông tin về đơn vị này ở các dự án tương tự.

Trung Nam Group là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm hạ tầng, năng lượng, bất động sản công nghiệp, bất động sản đô thị... Trong đó, năng lượng là mảng chủ chốt của tập đoàn này, với nhiều nhà máy thủy điện và dự án năng lượng tái tạo. Trung Nam đang tái cấu trúc tài chính, chuẩn bị đầu tư triển khai nhiều dự án lớn giai đoạn 2026-2030.

Trung Nam là đầu tư nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại Ninh Thuận (trước sáp nhập), công suất 450 MW, vận hành tháng 10/2020. Hiện họ nghiên cứu, khảo sát gần 30 dự án năng lượng tái tạo, với số vốn khoảng 165.000 tỷ đồng (trên 6 tỷ USD).

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đến 2030, nguồn điện khí phải đầu tư mới tối đa gần 37.500 MW, trong đó 60% là khí hóa lỏng LNG (22.524 MW). Mức này tăng khoảng 7.000 MW so với trước điều chỉnh quy hoạch. Chính phủ nhìn nhận các dự án nhiệt điện khí LNG nhập khẩu là nguồn điện nền quan trọng, giúp bảo đảm cung cấp điện ổn định và hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Phương Dung