TP HCMHàng chục nghìn khán giả mặc áo mưa, mang ô thưởng thức các nghệ sĩ biểu diễn trong concert 8 "Anh trai vượt ngàn chông gai", tối 7/9.

Concert thứ tám khép lại sân chơi âm nhạc kéo dài từ năm ngoái đến nay của 33 "anh tài". Sân khấu dựng ngoài trời tại không gian hàng nghìn mét vuông. Từ 14h, khán giả trật tự xếp hàng theo nhiều cổng do ban tổ chức bố trí để vào khu vực biểu diễn. Do có thông tin dự báo thời tiết, fan chuẩn bị đủ ô và áo che. Dưới cơn mưa có lúc nặng hạt, nhiều người nói không ngại bị ướt, chỉ mong đến giờ cổ vũ các ca sĩ.

Để ứng phó tình thế, ban tổ chức giăng bạt lớn, phát áo mưa ở một số khu vực dành cho fan. Giờ mở màn được thay đổi sớm hơn, lúc 18h30 thay vì 19h. Theo đúng kịch bản của đêm trước đó, concert cuối dự kiến diễn ra trong hơn sáu tiếng, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: Tự Long, Cường Seven, Thanh Duy, Soobin, Duy Nhất, Đỗ Hoàng Hiệp, Trương Thế Vinh, Binz.

Khán giả phấn khích với giai điệu sôi động trong nhạc phẩm "Đi đu đưa đi". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Khi giai điệu bài Hỏa ca - nhạc hiệu mở màn chương trình vang lên, hàng chục nghìn người reo hò, vẫy lightstick hòa nhịp. MC Anh Tuấn - người dẫn dắt concert - cho biết xúc động trước tình cảm của khán giả. "Chúng ta không ngại trời mưa đến đây. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe để trải nghiệm show nhé", anh giao lưu với mọi người.

Ở concert tối 6/9, dù vẫn giữ được sự cuồng nhiệt tạo nên thương hiệu, chương trình vấp nhiều ý kiến chê về kịch bản lê thê, thiếu điểm nhấn cao trào và mắc nhiều sự cố kỹ thuật, âm thanh. Rút kinh nghiệm từ đêm nhạc trước, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cắt bớt phần giao lưu khán giả và các màn chiếu video hậu trường. Âm thanh chương trình cũng được cải thiện.

Khán giả đội mưa xem concert cuối 'Anh trai vượt ngàn chông gai' Hàng chục nghìn khán giả lấp đầy sân khấu ngoài trời của đêm cuối "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Chen trong đám đông, vợ chồng diễn viên Diễm My 9x ngồi dầm mưa hơn một giờ trước khi show mở màn. Diễn viên cho biết dến đêm diễn để ủng hộ bạn thân - ca sĩ Thiên Minh. "Chúng tôi yêu thích và không bỏ show nào của Anh trai vượt ngàn chông gai. Âm nhạc trong chương trình có tính hoài niệm nhưng vẫn mới mẻ, mang đến cho tôi nhiều cảm xúc", Diễm My 9x nói.

Vợ chồng diễn viên Diễm My 9x mặc áo mưa chờ concert mở màn. Ảnh: Hoàng Dung

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng.

Nhà sản xuất chương trình đã thực hiện bốn concert thành công tại TP HCM và Hưng Yên. Anh trai vượt ngàn chông gai cùng Anh trai say hi trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2024 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi nhận. Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý nhân rộng mô hình hai chương trình này, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.

Hoàng Dung