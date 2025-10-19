Liên Bỉnh Phát: Hãnh diện mặc áo dài nhận cúp Thị đế

Diễn viên Liên Bỉnh Phát nói tự hào khi mặc Việt phục nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Chung, Đài Loan (Trung Quốc).

Tối 18/10, Bỉnh Phát, 35 tuổi, được vinh danh tại sự kiện phim truyền hình diễn ra ở Đài Bắc, trở thành người Việt đầu tiên thắng danh hiệu Thị đế (Thị đế là danh xưng truyền thông Hoa ngữ gọi diễn viên đoạt giải nam chính mảng truyền hình, tương tự Ảnh đế trong lĩnh vực điện ảnh). Theo Next Apple, tại tiệc mừng cùng đồng nghiệp rạng sáng 19/10, Liên Bỉnh Phát nói: "Tôi làm việc ở nước ngoài, được đề cử đã rất hãnh diện. Mặc trang phục dân tộc lên nhận giải, tôi thấy rất tự hào".

Liên Bỉnh Phát (trái) và Dương Nhất Triển sau lễ trao giải. Ảnh: Next Apple

Diễn viên cho biết nhận danh hiệu tại Kim Chung là sự kiện quan trọng trong đời, anh muốn cảm ơn bản thân của những ngày trước vì đã nhận lời đóng phim. Liên Bỉnh Phát cảm động, hạnh phúc khi hợp tác êkíp Bác sĩ tha hương (The Outlaw Doctor).

Khi được hỏi có tăng cátxê sau giải thưởng, Liên Bỉnh Phát nói: "Vấn đề này, công ty quản lý sẽ quyết định. Giá trị của mỗi người đều phụ thuộc sự nỗ lực của người đó, tôi tiếp tục cố gắng".

Liên Bỉnh Phát mặc áo dài nhận giải. Ảnh: Drama Go

Bỉnh Phát sẽ quyên góp một nửa tiền thưởng cho quỹ dành cho người lao động nước ngoài tại Đài Loan, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Số còn lại anh dự định chia sẻ với cộng sự trong đoàn phim. Diễn viên Đài Loan Dương Nhất Triển, đóng vai phụ ở Bác sĩ tha hương, nói cũng làm như Liên Bỉnh Phát. Nhất Triển thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Kim Chung (Golden Bell Awards) là giải thưởng lâu đời ở Đài Loan, tổ chức lần đầu năm 1965 và là một trong ba giải thưởng lĩnh vực giải trí lớn nhất tại đây. Năm nay, diễn viên Dương Cẩn Hoa đoạt ngôi Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh dự Kim Chung Liên Bỉnh Phát sánh đôi minh tinh Đài Loan Trương Quân Ninh trên thảm đỏ Kim Chung tối 18/10, khi anh xuất hiện, ban tổ chức giới thiệu vai diễn giúp anh được đề cử giải Nam chính xuất sắc. Video: Weibo

Theo Elle Taiwan, kết quả năm nay được phần lớn khán giả đánh giá công bằng, xứng đáng. Ban giám khảo nhận định diễn xuất của Liên Bỉnh Phát tinh tế, lột tả sâu sắc sự giằng xé của nhân vật. Trang Drama Go viết: "Thể hiện của Liên Bỉnh Phát gần như hoàn hảo, mỗi ánh mắt đều cuốn hút khán giả".

Tác phẩm lấy bối cảnh cuộc sống của người nhập cư tại nơi đất khách, Liên Bỉnh Phát đóng cùng Trương Quân Ninh - mỹ nhân Như Ý truyện. Nội dung xoay quanh Phạm Văn Ninh (Liên Bỉnh Phát) - bác sĩ có tiếng tại Việt Nam, gác lại mọi dự án đến Đài Loan chăm sóc mẹ bệnh nặng. Không thể hành nghề y nơi xứ người, một mặt Ninh chấp nhận công việc tạp vụ ở bệnh viện, mặt khác làm bác sĩ "chui", tích góp từng đồng.

Bỉnh Phát trong "Bác sĩ tha hương". Ảnh: Next Apple

Chàng trai Việt và bác sĩ gốc Hoa Trịnh Uyển Bình (Trương Quân Ninh) chạm mặt trong những tình huống cấp bách, đồng hành cô cứu người. Hai người đơn độc xích lại gần nhau nhờ đồng quan điểm sống, nhiệt huyết với nghề.

Như Anh (theo Next Apple, Elle)