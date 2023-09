Liên Bỉnh Phát: 'Đồng tiền chỉ là phương tiện'

Liên Bỉnh Phát, diễn viên "Song Lang", nói sẵn sàng bớt việc khi cần để có thời gian bên cha mẹ, chăm sóc bản thân.

Liên Bỉnh Phát hạnh phúc dù không kết hôn

Ngày 5/9, Liên Bỉnh Phát hoàn thành dự án phim quốc tế Hóa ngoại chi y cùng dàn sao quốc tế gồm Trương Quân Ninh, Dương Nhất Triển, Hứa An Thực, Hạ Đằng Hoành, sau bốn tháng bấm máy ở Đài Loan. Hiện diễn viên trở lại với các dự án, cuộc sống trong nước.

Bỉnh Phát cho rằng với đồng tiền không quyết định hạnh phúc nhưng phải làm việc chăm chỉ để đảm bảo tài chính. 5 năm bước vào showbiz, Liên Bỉnh Phát hài lòng về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Diễn viên cho biết hạnh phúc vì tự lo được cho bản thân, gia đình dù không quá giàu có.

Về tình cảm riêng tư, Liên Bỉnh Phát nói thoải mái, hạnh phúc bên người yêu nhưng chưa muốn kết hôn. "Mỗi ngày được làm việc, có người thân bên cạnh để chia sẻ buồn vui là tôi đã mãn nguyện", diễn viên nói.

Diễn viên chọn hướng đi chậm mà chắc với công việc diễn xuất. Liên Bỉnh Phát quê Kiên Giang, được khán giả biết đến qua các phim điện ảnh Song Lang, Ngôi nhà bươm bướm, Quý cô thừa kế. Anh từng nhận giải diễn viên triển vọng tại giải Tokyo Gemstone Award. Tháng 12/2019, anh được vinh danh "Ngôi sao châu Á mới" tại Asian Stars Up Next Award. Năm 2021, anh đóng phim Come and go do Lim Kah Wai đạo diễn, phát hành tại Nhật Bản. Nhờ tham gia Running Man Việt Nam hai mùa 2020, 2021, Liên Bỉnh Phát được khán giả biết đến nhiều hơn.

Tân Cao - Công Khang